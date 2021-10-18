FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 494
А вообще по еве картинка такая.
После закрепления под определенной цены (отмечены желтым) продолжу продажи.
Нарисовано в идеале конечно, так цена рисовать не будет. Но смысл думаю понятен.
Евро делает разворот с 1.1070 и вверх на 1.1186 и потом опять вниз на 1.0883 , заработать можно до пятницы.
Ждем по евро разворота,уровень 1.1065 нарисовался...
Хе, 1,1065 это я нарисовал)) После пробития и закрепления вниз))
А у меня не плохо на демо получается .
так что переходите на демо - не когда не будет убытков
Первую сделку закрыл по фунт ена и перезашел по более выгодной цене.
Часть позиции как обычно закрыл.
Цели не скажу. Я более склонен предполагать, что цена развернется на юг.
Похоже идем вверх по евро без разворота , возможны две шпильки -быстро вверх на 1.1180 и еще быстрее вниз на 1.0880
Это просто сброс пассажиров с более мелких ТФ.
