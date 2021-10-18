FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 494

Новый комментарий
 

А вообще по еве картинка такая.

После закрепления под определенной цены (отмечены желтым) продолжу продажи.

Нарисовано в идеале конечно, так цена рисовать не будет. Но смысл думаю понятен.


 
Евро делает разворот с 1.1070 и вверх на 1.1186 и потом опять вниз на 1.0883 , заработать можно до пятницы.
 
Alexxl2008:
Евро делает разворот с 1.1070 и вверх на 1.1186 и потом опять вниз на 1.0883 , заработать можно до пятницы.
Твои слова мед для моих ушей)))... Кошелек для моих денежек)))

 
Ждем по евро разворота,уровень 1.1065 нарисовался...
 
Alexxl2008:
Ждем по евро разворота,уровень 1.1065 нарисовался...

Хе, 1,1065 это я нарисовал)) После пробития и закрепления вниз))

[Удален]  

А у меня не плохо на демо получается . 

так что переходите на демо - не когда не будет убытков 

GBPUSDM5

 
Похоже идем вверх по евро без разворота , возможны две шпильки -быстро вверх на 1.1180 и еще быстрее вниз на 1.0880
 

Первую сделку закрыл по фунт ена и перезашел по более выгодной цене.

Часть позиции как обычно закрыл. 

Цели не скажу. Я более склонен предполагать, что цена развернется на юг.


 
Alexxl2008:
Похоже идем вверх по евро без разворота , возможны две шпильки -быстро вверх на 1.1180 и еще быстрее вниз на 1.0880

Это просто сброс пассажиров с более мелких ТФ.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Это просто сброс пассажиров с более мелких ТФ.

Не, евро уже вверх нацелилась
1...487488489490491492493494495496497498499500501...579
Новый комментарий