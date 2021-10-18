FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 82

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Renat Akhtyamov:

блиннн, я же её удалил

где взяли?

;)

Что именно взял? :)

 
Makar Anoshin:

Что именно взял? :)

моё картинко
 
Renat Akhtyamov:
моё картинко

Renat восстановил ;-) у меня это получилось)))

 
Makar Anoshin:

А вообще интересную картину нарисовали. Свеча от 30 янв// Ставка ФРС, соответственно "тики", да и реальный объем на этой свече зашкаливал, а далее такое плавное падение вниз

и пробиваем уровни... покупать или нет... вообще опасно...как бы это не оказалось глобальным трендом вниз...

Это - двойной аукцион. Заканчивается отработка одной половины.

Нежданный и негаданный рост Евры для отработки второй половины может оказаться для многих сюрпрайзом...

 
Lesorub:

Это - двойной аукцион. Заканчивается отработка одной половины.

Нежданный и негаданный рост Евры для отработки второй половины может оказаться для многих сюрпрайзом...

Это понятно, Форекс коварен и беспощаден... а так покупки у нижний границы стоит поискать конечно... а вдруг развернет и улетит наверх как в далеком 2017 - м...

 
Makar Anoshin:

Это понятно, Форекс коварен и беспощаден... а так покупки у нижний границы стоит поискать конечно... а вдруг развернет и улетит наверх как в далеком 2017 - м...

КУКЛ сидит и рулит. Остальные гадают...

Хотя по дневкам на Ене основной сигнал бай с ТР 114.19

 
Lesorub:

КУКЛ сидит и рулит. Остальные гадают...


А так по EURUSD, если сетку фибоначи на недельном графике натянуть, то топчемся у 38.2... но тут такой момент что цена может нырнуть и под уровень 38.2 и даже дойти до 23.6...поэтому важно не ошибиться с ценой, по которой евро пытаться покупать...

 
Makar Anoshin:

А так по EURUSD, если сетку фибоначи на недельном графике натянуть, то топчемся у 38.2... но тут такой момент что цена может нырнуть и под уровень 38.2 и даже дойти до 23.6...поэтому важно не ошибиться с ценой, по которой евро пытаться покупать...

на 1.1247 еще съедет, основание: селл сигнал с Н4


 
Makar Anoshin:

Renat восстановил ;-) у меня это получилось)))

ооо, теперь другая картинка

не моя

;)

 

wall_street21m:
Добрый день.Для поддержания разговора. )) Хорошего профита.


Мне нравится, когда сделка с качественным входом, разумным стопом, без "пересиживания". Или маленький стоп и повторный вход или сразу в прибыль, или "на заборе"... Всем, кто в теме, желаю подобных сделок!

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