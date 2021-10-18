FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 82
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блиннн, я же её удалил
где взяли?
;)
Что именно взял? :)
Что именно взял? :)
моё картинко
Renat восстановил ;-) у меня это получилось)))
А вообще интересную картину нарисовали. Свеча от 30 янв// Ставка ФРС, соответственно "тики", да и реальный объем на этой свече зашкаливал, а далее такое плавное падение вниз
и пробиваем уровни... покупать или нет... вообще опасно...как бы это не оказалось глобальным трендом вниз...
Это - двойной аукцион. Заканчивается отработка одной половины.
Нежданный и негаданный рост Евры для отработки второй половины может оказаться для многих сюрпрайзом...
Это - двойной аукцион. Заканчивается отработка одной половины.
Нежданный и негаданный рост Евры для отработки второй половины может оказаться для многих сюрпрайзом...
Это понятно, Форекс коварен и беспощаден... а так покупки у нижний границы стоит поискать конечно... а вдруг развернет и улетит наверх как в далеком 2017 - м...
Это понятно, Форекс коварен и беспощаден... а так покупки у нижний границы стоит поискать конечно... а вдруг развернет и улетит наверх как в далеком 2017 - м...
КУКЛ сидит и рулит. Остальные гадают...
Хотя по дневкам на Ене основной сигнал бай с ТР 114.19
КУКЛ сидит и рулит. Остальные гадают...
А так по EURUSD, если сетку фибоначи на недельном графике натянуть, то топчемся у 38.2... но тут такой момент что цена может нырнуть и под уровень 38.2 и даже дойти до 23.6...поэтому важно не ошибиться с ценой, по которой евро пытаться покупать...
А так по EURUSD, если сетку фибоначи на недельном графике натянуть, то топчемся у 38.2... но тут такой момент что цена может нырнуть и под уровень 38.2 и даже дойти до 23.6...поэтому важно не ошибиться с ценой, по которой евро пытаться покупать...
на 1.1247 еще съедет, основание: селл сигнал с Н4
Renat восстановил ;-) у меня это получилось)))
ооо, теперь другая картинка
не моя
;)
wall_street21m:
Добрый день.Для поддержания разговора. )) Хорошего профита.
Мне нравится, когда сделка с качественным входом, разумным стопом, без "пересиживания". Или маленький стоп и повторный вход или сразу в прибыль, или "на заборе"... Всем, кто в теме, желаю подобных сделок!