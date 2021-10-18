FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 90

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Уважаемые! Кто готов дать на 18.02.2019 конкретный инструмент, точку входа, направление, разумный стоп, прибыль 1 к 3 и реализацию внутри дня? Без всякого сопутствующего рассуждения...

По факту реализации или не реализации, можно будет порассуждать о причинах.

 
Anzhela Sityaeva:

Уважаемые! Кто готов дать на 18.02.2019 конкретный инструмент, точку входа, направление, разумный стоп, прибыль 1 к 3 и реализацию внутри дня? Без всякого сопутствующего рассуждения...

По факту реализации или не реализации, можно будет порассуждать о причинах.

На понедельник сложно сделать прогноз, потому что не известно как откроется рынок, а на этот понедельник тем более

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с предстоящим национальным праздником США (Президентским днем США), который пройдет 18 февраля 2019 года, в расписание торгов ....

 
Anzhela Sityaeva:

Уважаемые! Кто готов дать на 18.02.2019 конкретный инструмент, точку входа, направление, разумный стоп, прибыль 1 к 3 и реализацию внутри дня? Без всякого сопутствующего рассуждения...

По факту реализации или не реализации, можно будет порассуждать о причинах.

Чувствую подвох в вопросе. ;)

Свою ТС хотите продвинуть?

 
Nikolai Krylov:

Чувствую подвох в вопросе. ;)

Свою ТС хотите продвинуть?


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Anzhela Sityaeva 2019.02.11 23:55      EN

wall_street21m:
Добрый день.Для поддержания разговора. )) Хорошего профита.


Мне нравится, когда сделка с качественным входом, разумным стопом, без "пересиживания". Или маленький стоп и повторный вход или сразу в прибыль, или "на заборе"... Всем, кто в теме, желаю подобных сделок!

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Анжела просто глубоко проникла/постигла тему задачки про яблоки от wall_street21m 

и теперь знает наверняка силу и ход крупного капитала...)))

 
Vitaly Muzichenko:

На понедельник сложно сделать прогноз, потому что не известно как откроется рынок, а на этот понедельник тем более

это точно, на прошлой неделе вроде определились, кто не успел тот опоздал - им бы понедельники взять и отменить (с).

 
Anzhela Sityaeva:

Уважаемые! Кто готов дать на 18.02.2019 конкретный инструмент, точку входа, направление, разумный стоп, прибыль 1 к 3 и реализацию внутри дня? Без всякого сопутствующего рассуждения...

По факту реализации или не реализации, можно будет порассуждать о причинах.

Продавай еню. 1 цель 109,34

 
Anzhela Sityaeva:

Уважаемые! Кто готов дать на 18.02.2019 конкретный инструмент, точку входа, направление, разумный стоп, прибыль 1 к 3 и реализацию внутри дня? Без всякого сопутствующего рассуждения...

По факту реализации или не реализации, можно будет порассуждать о причинах.

Отстань, беззубая, твои противны ласки. 

 

Лиловый...

Своп не в тему, но движение будет достойным, вплоть до 1.3081

А это 400 пунктов


 
5drakon:
кто посоветует лучшую точку для профита в данной сделке- вход на самой пике безубыток уже стоит

КУКЛ все нарисовал заранее...

 
Nikolai Krylov:

Чувствую подвох в вопросе. ;)

Свою ТС хотите продвинуть?


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