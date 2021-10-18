FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 168
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только давайте снова не разводить срач у кого пиписька длинее и толще) лучше вести конструктивный диалог_
давай про насущное
фунт например, какие мысли по нему?
Не надо отменять понедельники...
давай про насущное
фунт например, какие мысли по нему?
по фунту мысли как и раньше_ _)) зарабатывать на его хорошей волатильности. Правда сегодня большие дяди делают набор своей позиции,поэтому и возят туда сюда.Направление не укажу, я торгую ситуацию) внутри дня могут быть сделки как и в селл так и потом в бай. В данный момент утренние селлы по фунту закрыты,сейчас есть снова селл от 1.3067.стоп 1.3072. )
по фунту мысли как и раньше_ _)) зарабатывать на его хорошей волатильности. Правда сегодня большие дяди делают набор своей позиции,поэтому и возят туда сюда.Направление не укажу, я торгую ситуацию) внутри дня могут быть сделки как и в селл так и потом в бай. В данный момент утренние селлы по фунту закрыты,сейчас есть снова селл от 1.3067.стоп 1.3072. )
интересненько.....
и как давно это длится?
интересненько.....
и как давно это длится?
с открытия европейских фондовых
с открытия европейских фондовых
сколько дней или месяцев имелось ввиду
я пишу про сегодня)
я пишу про сегодня)