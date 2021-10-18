FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 168

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Wiktar:

только давайте снова не разводить срач  у кого пиписька длинее и толще) лучше вести конструктивный диалог_

давай про насущное

фунт например, какие мысли по нему?

 

Не надо отменять понедельники...


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Renat Akhtyamov:

давай про насущное

фунт например, какие мысли по нему?

по фунту мысли как и раньше_ _)) зарабатывать на его хорошей волатильности. Правда сегодня большие дяди делают набор своей позиции,поэтому и возят туда сюда.Направление не укажу, я торгую ситуацию) внутри дня могут быть сделки как и в селл так и потом в бай. В данный момент утренние селлы по фунту закрыты,сейчас есть снова селл от 1.3067.стоп 1.3072.  )

 
Wiktar:

по фунту мысли как и раньше_ _)) зарабатывать на его хорошей волатильности. Правда сегодня большие дяди делают набор своей позиции,поэтому и возят туда сюда.Направление не укажу, я торгую ситуацию) внутри дня могут быть сделки как и в селл так и потом в бай. В данный момент утренние селлы по фунту закрыты,сейчас есть снова селл от 1.3067.стоп 1.3072.  )

интересненько.....

и как давно это длится?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

интересненько.....

и как давно это длится?

с открытия европейских фондовых

 
Wiktar:

с открытия европейских фондовых

сколько дней или месяцев имелось ввиду
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
сколько дней или месяцев имелось ввиду

я пишу про сегодня) 

 
Wiktar:

я пишу про сегодня) 

понятно
 
 
По вчерашней сделке EURUSD переносим в без убыток ещё выше 1.12539
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