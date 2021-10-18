FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 164

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timur1982:

С еврой это ладно,евра не импульсивная пара, а вот фунтик меня волнует. тут без того, никак не разберёшься куда он хочет, а он ещё и рельсов настрочил в обе стороны )

Просматривается фигура "Голова плечи" , "правое плечо" на фоне новостей и ожидаемых новостей . 

 
Всем привет. Кто то начал уже себе локти кусать? Или еще рано?
 
Поздравляю всех кто вчера зашёл по моим рекомендациям!Всем хороших выходных!
 
На 160 страничке был мой прогноз 
 
А кто не хочет отдыхать и взять рискованную сделку во второй половине пятницы вот
 
Там вроде минимальная цель 1.2988 от тенденции на 4ч  1.3193 ур. ..так и не дали зайти на 3263. а было б сладко в селл до 1.2900 минимум
 

График это данные, но эти данные линейны или нет? Ответ найден. Но обо всём по порядку 

Ps. рост eur usd на 50 пипов по 4 знаку.....

Файлы:
pik1.mq4  12 kb
112.jpeg  350 kb
 

Во дворе детвора что то громко обсуждала и махала разноцветными картинками. "Вот расшумелись то окоянные", подумал Лесоруб и переломив двухствольный рельсотрон, зарядил его солью.... ;)

 
Unicornis:

Во дворе детвора что то громко обсуждала и махала разноцветными картинками. "Вот расшумелись то окоянные", подумал Лесоруб и переломив двухствольный рельсотрон, зарядил его солью.... ;)

Все по плану...


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