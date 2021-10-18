FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 164
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С еврой это ладно,евра не импульсивная пара, а вот фунтик меня волнует. тут без того, никак не разберёшься куда он хочет, а он ещё и рельсов настрочил в обе стороны )
Просматривается фигура "Голова плечи" , "правое плечо" на фоне новостей и ожидаемых новостей .
График это данные, но эти данные линейны или нет? Ответ найден. Но обо всём по порядку
Ps. рост eur usd на 50 пипов по 4 знаку.....
На 160 страничке был мой прогноз
угу, а у мну на 149-ой
;)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Renat Akhtyamov, 2019.03.29 16:18
Ггггы
эт начало
2767, надеюсь
Во дворе детвора что то громко обсуждала и махала разноцветными картинками. "Вот расшумелись то окоянные", подумал Лесоруб и переломив двухствольный рельсотрон, зарядил его солью.... ;)
Во дворе детвора что то громко обсуждала и махала разноцветными картинками. "Вот расшумелись то окоянные", подумал Лесоруб и переломив двухствольный рельсотрон, зарядил его солью.... ;)
Все по плану...