FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 160

Новый комментарий
 

Сформирован " треугольник" потенциал движения по h- w1 , торговля идет у верхней "границы " области накопления 3185 , вопрос в какую сторону ))) 

 
timur1982:
а что Вы скажите про  пару фунт доллар, фунт ена ?

 Фунт-йену, временно   не рассматривал ( в 1ом квартале ), фунт -доллар весь в новостях ( на слухах ).

 
 
Dmitriy Forex:

ваши прогнозы. да фунтУ в уши )))

 

Ну и тягомотина седня ...

А по палкам цель на 0.67054 с D1

 
1.3122 кто любит перестраховаться можем переносить стоп лосс
 
Dmitriy Forex:
1.3122 кто любит перестраховаться можем переносить стоп лосс

Без страховки никак )
не те времена пошли )

 

Всем привет. Фунт с текущих позиций (1.30700) можно покупать.

Евру тоже можно покупать.

Фунт канадец  покупать примерно с 1.74230

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Фунт с текущих позиций (1.30700) можно покупать.

Евру тоже можно покупать.

Фунт канадец  покупать примерно с 1.74230

Александр, ты в команде!

Теперь все зависит от того, скока у синих денег.


 
Renat Akhtyamov:

Александр, ты в команде!

Теперь все зависит от того, скока у синих денег.


продажа, это красный ?

1...153154155156157158159160161162163164165166167...579
Новый комментарий