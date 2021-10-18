FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 160
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Сформирован " треугольник" потенциал движения по h- w1 , торговля идет у верхней "границы " области накопления 3185 , вопрос в какую сторону )))
а что Вы скажите про пару фунт доллар, фунт ена ?
Фунт-йену, временно не рассматривал ( в 1ом квартале ), фунт -доллар весь в новостях ( на слухах ).
ваши прогнозы. да фунтУ в уши )))
Ну и тягомотина седня ...
А по палкам цель на 0.67054 с D1
1.3122 кто любит перестраховаться можем переносить стоп лосс
Без страховки никак )
не те времена пошли )
Всем привет. Фунт с текущих позиций (1.30700) можно покупать.
Евру тоже можно покупать.
Фунт канадец покупать примерно с 1.74230
Всем привет. Фунт с текущих позиций (1.30700) можно покупать.
Евру тоже можно покупать.
Фунт канадец покупать примерно с 1.74230
Александр, ты в команде!
Теперь все зависит от того, скока у синих денег.
Александр, ты в команде!
Теперь все зависит от того, скока у синих денег.
продажа, это красный ?