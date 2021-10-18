FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 336

Закрыл позицию sell eur/jpy c прибылью 18.85 открыл позицию buy eur/jpy



 
Конечно отскоки вверх будут, но в контртренд играть на МТ4 нереально.Тиковые графики нужны.Реально Евра ниже 1.1111 пойдет,но отскок будет быстрым,возможно с гэпом в понедельник.
 
Конечно отскоки вверх будут, но в контртренд играть на МТ4 нереально.Тиковые графики нужны.Реально Евра ниже 1.1111 пойдет,но отскок будет быстрым,возможно с гэпом в понедельник.

До понедельника евро вниз будет валится? правильно?

 
Абсолютно правильно
 
Абсолютно правильно

вверх пойдет, к гадалке не ходи, я уже сходил)

 
20 п вверх и 200 п вниз,согласен….
 
Абсолютно правильно

Ну тогда посмотрим, до понедельника, если я сам не развернусь, так как я считаю вероятность разворота и предсказывать не могу к сожалению.

 
По AUDUSD такая же песня вниз на 0.6835 только еще быстрее.
 
По AUDUSD такая же песня вниз на 0.6835 только еще быстрее.

по AUDUSD вижу флет в диапазоне 0,7047-0,68429 некоторое время, 2 дня-неделю. Потом выход из флета наверх очень сильно до 0,7525 далее опять флет и еще выше. Пока примерно такие прогнозы

 
Абсолютно правильно

Откуда инсайд такой точный - тут же вниз, тут же вверх...да и вообще какие-то не реальные уровни 0.6835... или поделитесь индюшатиной если незадорого...))))... а еще лучше лапшерезкой...для развешивания лапши, а то у меня не получается...))

