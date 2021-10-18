FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 140

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Сергей Криушин:

Да, я буду следить за тобой...так что работай ответственно и надежно... но в тоже время доходчиво... без зазнайства...)))

а кстати как там делится прибыль 50/50 или 

Зависит от того, как "ВСТРЯНЕШЬ" ))))

 
timur1982:
тоже по фунтику смотрю, мож хватит )
Пора бы в покупку, в очередь ))))

Какой фунтик, там темный лес и никакой логики...

Вот покупайте AUD/NZD и ждите будет вам скоро счастье)))

 
Vitaly Muzichenko:

Это называется: Купил на дне - второе дно в подарок)

В точку )

оно ж такое западло... пока  фунтик "котитЬся по наклонной " понемногу скупаешься, а он су.....а не останавливается ))))

 
Сергей Криушин:

Да, я буду следить за тобой...так что работай ответственно и надежно... но в тоже время доходчиво... без зазнайства...)))

а кстати как там делится прибыль 50/50 или 

В смысле 50/50 ? Если неудобно писать здесь, пиши в личку

 

Теперь индекс бакса:


 
Lesorub:

Теперь к нашим волейболистам...


Что и требовалось увидеть...

Фунтик...

Еврик:


всегда поражает точность исполнения приговора Кукулу...)))

 
Aleksandr Yakovlev:

В смысле 50/50 ? Если неудобно писать здесь, пиши в личку

Есть варианты... отпишусь обязательно, как только слезу со своей иглы...

 
Сергей Криушин:

Есть варианты... отпишусь обязательно, как только слезу со своей иглы...

Хорошо. 

 
Сергей Криушин:

всегда поражает точность исполнения приговора Кукулу...)))

Ага...


На часе селл сигнал, на Н4 бай сигнал висят...

Потому, закрою до прояснения:


 

так вижу...

простите за наляпанность...

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