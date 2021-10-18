FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 140
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Да, я буду следить за тобой...так что работай ответственно и надежно... но в тоже время доходчиво... без зазнайства...)))а кстати как там делится прибыль 50/50 или
Зависит от того, как "ВСТРЯНЕШЬ" ))))
тоже по фунтику смотрю, мож хватит )
Какой фунтик, там темный лес и никакой логики...
Вот покупайте AUD/NZD и ждите будет вам скоро счастье)))
Это называется: Купил на дне - второе дно в подарок)
В точку )
оно ж такое западло... пока фунтик "котитЬся по наклонной " понемногу скупаешься, а он су.....а не останавливается ))))
Да, я буду следить за тобой...так что работай ответственно и надежно... но в тоже время доходчиво... без зазнайства...)))а кстати как там делится прибыль 50/50 или
В смысле 50/50 ? Если неудобно писать здесь, пиши в личку.
Теперь индекс бакса:
Теперь к нашим волейболистам...
Что и требовалось увидеть...
Фунтик...
Еврик:
всегда поражает точность исполнения приговора Кукулу...)))
В смысле 50/50 ? Если неудобно писать здесь, пиши в личку.
Есть варианты... отпишусь обязательно, как только слезу со своей иглы...
Есть варианты... отпишусь обязательно, как только слезу со своей иглы...
Хорошо.
всегда поражает точность исполнения приговора Кукулу...)))
Ага...
На часе селл сигнал, на Н4 бай сигнал висят...
Потому, закрою до прояснения:
так вижу...
простите за наляпанность...