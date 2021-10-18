FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 198
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если не ошибаюсь это не тиковый график а просто в виде ломаной линии М2. И не дает понимания смысла ваших решений.
Вот это тиковый график в МТ5
А то что вы здесь поставили Фибо на пару минут не дает понимания ваших решений, или зачем вы это здесь делаете, разве не для того чтобы вас поняли?
Терминал И...
М5 пятизнак:
М5 четырехзнак:
Крутыши?????
У нас такого нет...
У нас такого нет...
Какого? В чем разница
Он наверное имел ввиду нестандартный таймфрейм