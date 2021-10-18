FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 198

Anzhela Sityaeva:
Если не ошибаюсь это не тиковый график а просто в виде ломаной линии М2. И не дает понимания смысла ваших решений.
Он наверное имел ввиду нестандартный таймфрейм
 
Я так и написал -псевдотиковый, но по нему изменения цены видны раньше на 20-40 секунд , чем по М1.Для скальпинга дневного ото важно
 

Вот это тиковый график в МТ5

тик

 

А то что вы здесь поставили Фибо на пару минут не дает понимания ваших решений, или зачем вы это здесь делаете, разве не для того чтобы вас поняли?

208

 
 У другого брокера картинка другая и если она совпадает на вниз несмотря на разные котировки, открываю вниз.
 

Терминал И...

М5 пятизнак:

М5 четырехзнак:

Крутыши?????

 

У нас такого нет...

пизгыв

 
Anzhela Sityaeva:

У нас такого нет...


Какого? В чем разница 
 
Roman Kutemov:
Какого? В чем разница 

123

 
Roman Kutemov:
Он наверное имел ввиду нестандартный таймфрейм
Это автономный режим.
