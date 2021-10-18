FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 407

Новый комментарий
[Удален]  
Lesorub:

Завтра не будет ГЭПа, что будем делать???   

Вы правы. ГЭПы будут только в понедельник:)

Но и на завтра ГЭПов хватит:):




А некоторые ГЭПы закроются только в конце недели...

Так-что работы с ГЭПами хватает:)

[Удален]  
Наконец-то UsdCad вниз, ура
 
Vladimir Baskakov:
Наконец-то UsdCad вниз, ура

то ли еще будет...

два прикольных дня впереди

 
Aleksandr Praslov:

Так-что работы с ГЭПами хватает:)

Хватает...


[Удален]  
Lesorub:

Хватает...


Вы правы. Здесь тоже ГЭП:)


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

то ли еще будет...

два прикольных дня впереди

А в честь чего, нефть?
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
А в честь чего, нефть?


Там ждут нас много важных новостей:)

[Удален]  
Aleksandr Praslov:


Там ждут нас много важных новостей:)

Обычно нефть vs. cad коррелируют
 
Aleksandr Praslov:

Вы правы. Здесь тоже ГЭП:)


Одна кухня открылась на 5 минут позже другой. Гэп ведь!!!

Пронесут Вас с этим подходом, как фанеру...


Хотя, где - то видел индюк, что ищет эти окна. Но, не впечатлило...

[Удален]  
Lesorub:

Одна кухня открылась на 5 минут позже другой. Гэп ведь!!!

Пронесут Вас с этим подходом, как фанеру...


Хотя, где - то видел индюк, что ищет эти окна. Но, не впечатлило...

Вы правы. Такие Индюки есть. И возможности у них разные. Например вот такие:

А также правы вы и в том, что с ГЭПами работать очень сложно. Учусь:)

1...400401402403404405406407408409410411412413414...579
Новый комментарий