FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 407
Завтра не будет ГЭПа, что будем делать???
Вы правы. ГЭПы будут только в понедельник:)
Но и на завтра ГЭПов хватит:):
А некоторые ГЭПы закроются только в конце недели...
Так-что работы с ГЭПами хватает:)
Наконец-то UsdCad вниз, ура
то ли еще будет...
два прикольных дня впереди
Хватает...
Хватает...
Вы правы. Здесь тоже ГЭП:)
А в честь чего, нефть?
Там ждут нас много важных новостей:)
Одна кухня открылась на 5 минут позже другой. Гэп ведь!!!
Пронесут Вас с этим подходом, как фанеру...
Хотя, где - то видел индюк, что ищет эти окна. Но, не впечатлило...
Вы правы. Такие Индюки есть. И возможности у них разные. Например вот такие:
А также правы вы и в том, что с ГЭПами работать очень сложно. Учусь:)