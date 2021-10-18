FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 78

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sibirqk:
То мысли вслух.
В гостях у сказки...
 
Lesorub:
В гостях у сказки...
Может и так. Будем посмотреть.
 
 
sibirqk:

СиПи - вверх ползет, может даже глобальный перехай будет. Причина: оптимизм что Китай-США договорятся, плюс укрепляется уверенность, что пока-что, ставки в США повышать не будут. Эти настроения видимо продлится всю весну. Как следствие индекс бакса - вниз. Рисковые активы нефть, золото - вверх. нефть к 80, золото выше 1400. Развивающиеся валюты  в рост - рублю нефть в помощь. Канадец к 1.28.      

Если прогноз, что Китай-США договорятся, то по-моему, как раз это подтверждают тренд растущего бакса. Разве не так?

 
Aleksandr Yakovlev:

Как я и говорил. И смотреть не надо.


так и я о том, сам ставил на sell )

прикреплял

 
Shurikon:

Если прогноз, что Китай-США договорятся, то по-моему, как раз это подтверждают тренд растущего бакса. Разве не так?

Нет, не так. Долларовый кэш на сегодня самый надежный и самый ликвидный в мире актив. Поэтому его всегда используют как убежище. Если случается что-то форсмажорное - война торговая или реальная, кризис банковский или экономический, катастрофы, землетрясения и т.д. - для любого здравомыслящего инвестора спрятаться в долларовый кеш, это даже не инстинктивное, а скорее безусловно-рефлекторное действие. Соответственно, когда кажется, что опасность уходит - инвесторы начинают выходить из убежища - на фондовые рынки, в бумаги развивающихся стран типа России, в рисковые активы типа нефти, золота и т.д.  Индекс бакса при этом падает, а цены на рисковые активы растут.

 

Уже полчаса как торговля должна идти. А тютю. Может я что то пропустил?

 
Aleksandr Yakovlev:

Уже полчаса как торговля должна идти. А тютю. Может я что то пропустил?

Так идёт-же\

 
Vitaly Muzichenko:

Так идёт-же\

Только без 15 запустилось.

 

Во кто-то наварился...круто, ничего не скажешь

Что это было???

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