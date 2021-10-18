FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 78
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То мысли вслух.
В гостях у сказки...
СиПи - вверх ползет, может даже глобальный перехай будет. Причина: оптимизм что Китай-США договорятся, плюс укрепляется уверенность, что пока-что, ставки в США повышать не будут. Эти настроения видимо продлится всю весну. Как следствие индекс бакса - вниз. Рисковые активы нефть, золото - вверх. нефть к 80, золото выше 1400. Развивающиеся валюты в рост - рублю нефть в помощь. Канадец к 1.28.
Если прогноз, что Китай-США договорятся, то по-моему, как раз это подтверждают тренд растущего бакса. Разве не так?
Как я и говорил. И смотреть не надо.
так и я о том, сам ставил на sell )
прикреплял
Если прогноз, что Китай-США договорятся, то по-моему, как раз это подтверждают тренд растущего бакса. Разве не так?
Нет, не так. Долларовый кэш на сегодня самый надежный и самый ликвидный в мире актив. Поэтому его всегда используют как убежище. Если случается что-то форсмажорное - война торговая или реальная, кризис банковский или экономический, катастрофы, землетрясения и т.д. - для любого здравомыслящего инвестора спрятаться в долларовый кеш, это даже не инстинктивное, а скорее безусловно-рефлекторное действие. Соответственно, когда кажется, что опасность уходит - инвесторы начинают выходить из убежища - на фондовые рынки, в бумаги развивающихся стран типа России, в рисковые активы типа нефти, золота и т.д. Индекс бакса при этом падает, а цены на рисковые активы растут.
Уже полчаса как торговля должна идти. А тютю. Может я что то пропустил?
Уже полчаса как торговля должна идти. А тютю. Может я что то пропустил?
Так идёт-же\
Так идёт-же\
Только без 15 запустилось.
Во кто-то наварился...круто, ничего не скажешь