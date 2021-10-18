FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 60

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vmakopse:
Всем добрый день.

Привет

 

Что то у нас в этой ветке тишина последние пару дней.

Видимо после ралли некоторые слили счета свои.

Не о чем говорить стало(((


 

да здесь постоянно одни приходят другие уходят с пустыми карманами только когда почитаешь все зарабатывают ))) пора привыкнуть к этому 


сегодня безработица готовы к продолжению ?

Unemployment Rate - Великобритания - MetaTrader 5
Unemployment Rate - Великобритания - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Unemployment rate — количество безработных по отношению к численности трудоспособного населения. Claimant count — наиболее регулярный показатель безработицы, он означает количество заявлений...
 
5drakon:

да здесь постоянно одни приходят другие уходят с пустыми карманами только когда почитаешь все зарабатывают ))) пора привыкнуть к этому 


сегодня безработица готовы к продолжению ?

Как пионер.Всегда готов)))


 
готов та готов а зачем на грабли наступать было  )))
 
5drakon:
готов та готов а зачем на грабли наступать было  )))

Кто не ошибается, значит тот ничего не делает. 

Как завещал В.И.Ленин - Учиться, учиться и еще раз учиться!!!

И тогда мы придем в светлое будущее Товарищи)))

 

Евра ТР с Н1 1.1375, оттуда бай с ТР 1.1542 на Н4

А пока фикс 60 п.:

И набор позы в 1.1542 ...     

 

НонФарм – сильный экономический индикатор, отражающий реальные перспективы одной из крупнейших экономик мира – США. Этот отчет публикуется 1 раз в месяц и буквально всегда рынок активно на него реагирует, формируя сильное направленное движение в одну из сторон.


все готовы ? счета заряжены есть что сливать ?

 

все больше и больше убеждаюсь рынок становиться мертвым

 заселие роботов

 
5drakon:

все больше и больше убеждаюсь рынок становиться мертвым

 заселие роботов

Откуда такие грустные убеждения?

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