FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 60
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Всем добрый день.
Привет
Что то у нас в этой ветке тишина последние пару дней.
Видимо после ралли некоторые слили счета свои.
Не о чем говорить стало(((
да здесь постоянно одни приходят другие уходят с пустыми карманами только когда почитаешь все зарабатывают ))) пора привыкнуть к этому
сегодня безработица готовы к продолжению ?
да здесь постоянно одни приходят другие уходят с пустыми карманами только когда почитаешь все зарабатывают ))) пора привыкнуть к этому
сегодня безработица готовы к продолжению ?
Как пионер.Всегда готов)))
готов та готов а зачем на грабли наступать было )))
Кто не ошибается, значит тот ничего не делает.
Как завещал В.И.Ленин - Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
И тогда мы придем в светлое будущее Товарищи)))
Евра ТР с Н1 1.1375, оттуда бай с ТР 1.1542 на Н4
А пока фикс 60 п.:
И набор позы в 1.1542 ...
НонФарм – сильный экономический индикатор, отражающий реальные перспективы одной из крупнейших экономик мира – США. Этот отчет публикуется 1 раз в месяц и буквально всегда рынок активно на него реагирует, формируя сильное направленное движение в одну из сторон.
все готовы ? счета заряжены есть что сливать ?
все больше и больше убеждаюсь рынок становиться мертвым
заселие роботов
все больше и больше убеждаюсь рынок становиться мертвым
заселие роботов
Откуда такие грустные убеждения?