Я так понимаю используете математический анализ....?
И это нет))По математике 3 была)))
А что есть ещё какие то способы анализа...? Интуитивный!!!)))
Есть другие способы. Способ намного проще чем кажется на 1 взгляд.)))
Франк вниз смотрит на 0.9840 ,похоже будет шпилька 06.11 в 11-06
Надо запомнить)))
должен сегодня - а может в завтра, отбить
Укрупнил сегодня небольшой счёт.
Немного передержал. Да и ладно.
Да не вы все напутали, шпилька запланирована на 07.11 в 11-07
