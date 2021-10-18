FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 508

NemoomeN:
Я так понимаю используете математический анализ....?

И это нет))

По математике 3 была)))
 
Aleksandr Yakovlev:

А что есть ещё какие то способы анализа...? Интуитивный!!!)))
 
NemoomeN:
А что есть ещё какие то способы анализа...? Интуитивный!!!)))

Есть другие способы. Способ намного проще чем кажется на 1 взгляд.)))

 
Франк вниз смотрит на 0.9840 ,похоже будет шпилька 06.11 в 11-06
 
Alexxl2008:
Франк вниз смотрит на 0.9840 ,похоже будет шпилька 06.11 в 11-06

Надо запомнить)))

должен сегодня - а может в завтра, отбить

EURUSDH2 

 

Укрупнил сегодня небольшой счёт. Ф

Немного передержал. Да и ладно.

 
Да не вы все напутали, шпилька запланирована на 07.11 в 11-07 

Будет, только вверх
 
Василий прав , тороплюсь как всегда,основное движение по франку вниз возможно будет 08.11 в 11-08. Но уровни 0.9861 и 0.9840 очень сильные.Вразнос может коснутся до пятницы
