FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 89
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С этим авторитетным мнением нельзя не согласиться Lesorub ;-). Ведь свеча на W1 как минимум хвост вниз все равно должна будет оставить...
Держите... КУКЛорасклад:
КМК сейчас 1.3250 самое время для покупки пары и продаж евро. Могу ошибаться :)
Полагаю, нужно поучить матчасть!
По Евре -- лажа!
А Лунь - несколько аукционов. Мона и туды и сюды торговать...
Все еще в переди... Снижение не закончено.
Я сказал... (С) В.В. Высоцкий.
Ваша информация меня пугает ))) пожалуй лучше маленький плюс, чем большой минус )
С этим авторитетным мнением нельзя не согласиться Lesorub ;-). Ведь свеча на W1 как минимум хвост вниз все равно должна будет оставить...
Как по вашему, насколько длинный хвост возможен ?
Не питайте иллюзий... Есть СЕЛЛ до 0.7042 с дневок ....
С дневок, может, есть, но не раньше среды, имхенько.
это только у меня так ?
Ваша информация меня пугает ))) пожалуй лучше маленький плюс, чем большой минус )
Как по вашему, насколько длинный хвост возможен ?
На этот вопрос ответить затрудняюсь...хотя... в среднем свечи на w1 пары AUDUSD имеют размер от 1500 до 2100 pips (это усредненные значения)
И тень если усреднить то будет ~700 - 1000 pips то есть половина свечи. Опять же это усредненные математические значения. А не прогноз.
На этот вопрос ответить затрудняюсь...хотя... в среднем свечи на w1 пары AUDUSD имеют размер от 1500 до 2100 pips (это усредненные значения)
И тень если усреднить то будет ~700 - 1000 pips то есть половина свечи. Опять же это усредненные математические значения. А не прогноз.
100 пунктов........великоват минус )
Индикатор маячит на покупку фунтика и евро, причём у фунтика на север под 800 пунктов.
это только у меня так ?
Не все то золото, что блестит...
и маляська:
пары не пишу, нет смысла...
Не все то золото, что блестит...
и маляська:
пары не пишу, нет смысла...
уважаемый, вашу успешность никто не осмелится ставить под сомнение.
Я не так давно на этом форуме, захожу каждый день и читаю, и естественно ваши посты тоже вижу, несколько раз ставил отметки, и сверял с реальностью, совпадало.
Меня всё мучает один вопрос : как вы эти "палки" определяете ?
уважаемый, вашу успешность никто не осмелится ставить под сомнение.
Я не так давно на этом форуме, захожу каждый день и читаю, и естественно ваши посты тоже вижу, несколько раз ставил отметки, и сверял с реальностью, совпадало.
Меня всё мучает один вопрос : как вы эти "палки" определяете ?
В моем профиле ссыль на топик по этой билиберде...