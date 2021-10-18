FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 89

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Makar Anoshin:

С этим авторитетным мнением нельзя не согласиться Lesorub ;-). Ведь свеча на W1 как минимум хвост вниз все равно должна будет оставить...

Держите... КУКЛорасклад:


 
Nikolai Krylov:

КМК сейчас 1.3250 самое время для покупки пары и продаж евро. Могу ошибаться :)

Полагаю, нужно поучить матчасть!

По Евре -- лажа!

А Лунь - несколько аукционов. Мона и туды и сюды торговать...

 
Lesorub:

Все еще в переди... Снижение не закончено.

Я сказал... (С) В.В. Высоцкий.

Ваша информация меня пугает ))) пожалуй лучше маленький плюс, чем большой минус )


Makar Anoshin:

С этим авторитетным мнением нельзя не согласиться Lesorub ;-). Ведь свеча на W1 как минимум хвост вниз все равно должна будет оставить...

Как по вашему, насколько длинный хвост возможен ?

 
Lesorub:

Не питайте иллюзий... Есть СЕЛЛ до 0.7042 с дневок ....

С дневок, может, есть, но не раньше среды, имхенько. 

 
Индикатор маячит на покупку фунтика и евро, причём у фунтика на север под 800 пунктов.
это только у меня так ?
 
timur1982:

Ваша информация меня пугает ))) пожалуй лучше маленький плюс, чем большой минус )


Как по вашему, насколько длинный хвост возможен ?

На этот вопрос ответить затрудняюсь...хотя... в среднем свечи на w1 пары AUDUSD имеют размер от 1500 до 2100 pips (это усредненные значения)

И тень если усреднить то будет ~700 - 1000 pips то есть половина свечи. Опять же это усредненные математические значения. А не прогноз.

 
Makar Anoshin:

На этот вопрос ответить затрудняюсь...хотя... в среднем свечи на w1 пары AUDUSD имеют размер от 1500 до 2100 pips (это усредненные значения)

И тень если усреднить то будет ~700 - 1000 pips то есть половина свечи. Опять же это усредненные математические значения. А не прогноз.

100 пунктов........великоват минус )

 
timur1982:
Индикатор маячит на покупку фунтика и евро, причём у фунтика на север под 800 пунктов.
это только у меня так ?

Не все то золото, что блестит...

и маляська:

пары не пишу, нет смысла...

 
Lesorub:

Не все то золото, что блестит...

и маляська:

пары не пишу, нет смысла...

уважаемый, вашу успешность никто не осмелится ставить под сомнение. 

Я не так давно на этом форуме, захожу каждый день и читаю, и естественно ваши посты тоже вижу, несколько раз ставил отметки, и сверял с реальностью, совпадало.
Меня всё мучает один вопрос : как вы эти "палки" определяете ?

 
timur1982:

уважаемый, вашу успешность никто не осмелится ставить под сомнение. 

Я не так давно на этом форуме, захожу каждый день и читаю, и естественно ваши посты тоже вижу, несколько раз ставил отметки, и сверял с реальностью, совпадало.
Меня всё мучает один вопрос : как вы эти "палки" определяете ?

В моем профиле ссыль на топик по этой билиберде...

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