FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 13
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Итак, Евра посетила первую зону двустороннего аукциона.
Встал в селл для отработки противоположной зоны:
ИМХО идем к 1.172.
Не все конечно изучила, но если есть рельсы более старшего порядка может в приоритете ход цены по ним?(как бы для меньшего риска)?
p.s. Понимаю, что по старшим "рельсам" поучилось бы выше( в район 1.19).
ИМХО идем к 1.172.
Не все конечно изучила, но если есть рельсы более старшего порядка может в приоритете ход цены по ним?(как бы для меньшего риска)?
p.s. Понимаю, что по старшим "рельсам" поучилось бы выше( в район 1.19).
ага, 1.158
и вообще
натворили делов с нефтью (опустили до нельзя)
в Китае(и не только) хим гиганты начали закрываться, причем капитал вложен от США и Германии (BASF) и всё без толку - прибыли всё равно нет
скоро на "золотых" матрацах спать бум
год трендов будет, 100%
пора нефть брать в долгую ;)
Всё мечтаю и забываю: хочу про "Рельсы" вынести куда-то в отдельную тему. Чтобы в ней "Рельсотроны" общались.
Глядишь и накодил-бы кто-то чего-нибудь.
ага, 1.158
Вам второй с часу сигнал на продажу только что нарисовали...
С общим ТР1.1314
КУКЛ дело знает...
Вот тебе и индекс бакса в догонку:
Вам второй с часу сигнал на продажу только что нарисовали...
С общим ТР1.1314
КУКЛ дело знает...
ага, 2-рой уже, но рановасто чуток
ага, 2-рой уже, но рановасто чуток
рановато или нет, посмотрим...
А Канадец будет закрыт полностью на 1.3076
Как и было обещано!!!
Я хочу вот так
ага, 1.158
и вообще
натворили делов с нефтью (опустили до нельзя)
в Китае(и не только) хим гиганты начали закрываться, причем капитал вложен от США и Германии (BASF) и всё без толку - прибыли всё равно нет
скоро на "золотых" матрацах спать бум
год трендов будет, 100%
пора нефть брать в долгую ;)
1.158 может притормозим. Не хочу давать голову на отсечение, и всю аргуметацию выкладывать но выше.)
Всё мечтаю и забываю: хочу про "Рельсы" вынести куда-то в отдельную тему. Чтобы в ней "Рельсотроны" общались.
Глядишь и накодил-бы кто-то чего-нибудь.
Так вроде никто не мешает никому.
1.158 может притормозим. Не хочу давать голову на отсечение, и всю аргуметацию выкладывать но выше.)
я про нефть рассказывал ...,
а ева будет там, где бабки льются рекой ;)