FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 13

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Lesorub:

Итак, Евра посетила первую зону двустороннего аукциона.

Встал в селл для отработки противоположной зоны:         


ИМХО идем к 1.172.

Не все конечно изучила, но если есть рельсы более старшего порядка может в приоритете ход цены по ним?(как бы для меньшего риска)?

p.s. Понимаю, что по старшим "рельсам" поучилось бы выше( в район 1.19).

 
sterva:

ИМХО идем к 1.172.

Не все конечно изучила, но если есть рельсы более старшего порядка может в приоритете ход цены по ним?(как бы для меньшего риска)?

p.s. Понимаю, что по старшим "рельсам" поучилось бы выше( в район 1.19).

ага, 1.158

и вообще

натворили делов с нефтью (опустили до нельзя)

в Китае(и не только) хим гиганты начали закрываться, причем капитал вложен от США и Германии (BASF) и всё без толку - прибыли всё равно нет

скоро на "золотых" матрацах спать бум

год трендов будет, 100%

пора нефть брать в долгую ;)

 

Всё мечтаю и забываю: хочу про "Рельсы" вынести куда-то в отдельную тему. Чтобы в ней "Рельсотроны" общались.

Глядишь и накодил-бы кто-то чего-нибудь. 

 
Renat Akhtyamov:
ага, 1.158

Вам второй с часу сигнал на продажу только что нарисовали... 

С общим ТР1.1314

КУКЛ дело знает...


Вот тебе и индекс бакса в догонку:


 
Lesorub:

Вам второй с часу сигнал на продажу только что нарисовали... 

С общим ТР1.1314

КУКЛ дело знает...

ага, 2-рой уже, но рановасто чуток

 
Renat Akhtyamov:

ага, 2-рой уже, но рановасто чуток

рановато или нет, посмотрим...

А Канадец будет закрыт полностью на 1.3076

Как и было обещано!!!

 

Я хочу вот так


 
Renat Akhtyamov:

ага, 1.158

и вообще

натворили делов с нефтью (опустили до нельзя)

в Китае(и не только) хим гиганты начали закрываться, причем капитал вложен от США и Германии (BASF) и всё без толку - прибыли всё равно нет

скоро на "золотых" матрацах спать бум

год трендов будет, 100%

пора нефть брать в долгую ;)

1.158 может притормозим. Не хочу давать голову на отсечение, и всю аргуметацию выкладывать но выше.)

 
Vladimir Karputov:

Всё мечтаю и забываю: хочу про "Рельсы" вынести куда-то в отдельную тему. Чтобы в ней "Рельсотроны" общались.

Глядишь и накодил-бы кто-то чего-нибудь. 

Так вроде никто не мешает никому.

 
sterva:

1.158 может притормозим. Не хочу давать голову на отсечение, и всю аргуметацию выкладывать но выше.)

я про нефть рассказывал ...,

а ева будет там, где бабки льются рекой ;)

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