FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 5
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По большому счету ни чего из ряда вон не произошло. Ну был скачек на 3000 по 5-ти знаку. Насколько я понял, выбило ТС которые использовали хеджирование, а особенно если еще и фиксировалась прибыль обратными сделками.
Просто расширился спред (на некоторых парах порядка 1000 пунктов) и вся надежда на то что счет выдержит движение в любую сторону посыпалась в пропасть. А вообще большинство пар уже откатились обратно к вчерашнему вечеру.
Так войти нельзя было, и я так думаю что много ДЦ стопауты по уровням засчитали, а вкусные входы признали "не рыночными". Я минуту долбил бай на фунте, потом бук умер от потока котировок ))). А так, обыкновенная для фунта мгновенная лотерея на 3 отклонения теперь и на других парах :).
За 3-е Января пока что шортисты обули быков (USD/CAD). Да и на 4-е Января обувка быков продолжается, что явно следует из актуальных торгов.
Покупать наверху, а продавать внизу - поведение дилетантов.
А в целом, торговых идей мало (если вообще нет).
С долларом связываться опасно.
С евро связываться опасно.
С фунтом связываться опасно.
Торговать нечем.
Везде какие-то свои "ожидания" развязки событий.
На мой взгляд, если и открывать позицию по чему либо, то ни как не в краткосрок.
Только стратегический подход. И только малыми объёмами.
Нужно дождаться, когда все вернутся на Рынок.
Я торговал все праздничные дни.
Никакой катастрофы не будет, если с умом подходить...
Это не совсем "Чёрный лебедь", это скорее пара лебедей(
Вообще, конечно, праздники и на них торговать не след, но тема интересная - вот почему. У меня в мамбоброкере из 3 букв, начинающихся на Б, на споте USDRUB_TOM возник совершенно дикий шпиль в моменте, который не нашёл отражения на Si. Я такую шпильку на праздниках вижу впервые на рубле. Кто-то толстый прошёлся с пылесосом по всем валютам, и этот толстый не имеет отношения к фьючам (по крайней мере, на мамбе).
спреды по некоторым парам доходили до 1000 пунктов, в то время как среднее дневное движение по паре всего ~120 пунктов.
этож сколько пересиживателей посливалось
этож сколько пересиживателей посливалось
Вот сколько читаю, то большинство слилось. У меня спред по NZD/JPY достигал 850пп, при его среднем дневном движении ~60пп.
Вот сколько читаю, то большинство слилось. У меня спред по NZD/JPY достигал 850пп, при его среднем дневном движении ~60пп.
вижу, народ попрятал сигналы с ровной прямой
Что тут обсуждать то?
До 8-го января подобные вещи можно ожидать каждый год.
Тонкий рынок, объёмов нет, ликвидности нет. Любой слух, любой мало-мальский объём вызывает на рынке дикий всплеск волатильности с безумными спредами.
Сейчас торгуют только новички.
Опытные трейдеры сидят на заборе до 8-го или даже до 15-го января. На рынок вернутся банки, хедж-фонды и можно начинать торговать.
Всё в точку уложили.
Про "новичков" только зря вы так.
Я ждал нечто подобное (аттракцион хотел).
Но это произошло ночью. Спал я уже.
С утра только узнал, что APPLE-овцы (эпловцы) плохо кончили в материковом Китае.
Катализатором движений была именно эта новость. Паника перекинулась и на валютный Рынок.
На "тонком" Рынке это выглядит правдоподобно.
Странно только, что у разных брокеров "шипы" выглядят по-разному.
Вот как выглядят движения у моего брокера, только на некоторых парах (жаль, что уже спал в это время):
Почему зря? Ведь Вы же например, ждали аттракцион?
Торговать, то не торгуете. Или только минимальным лотом.
Топикастер, тоже не торгует.
Я торгую своим сеточником, которому по барабану подобные движения. И шип в несколько тысяч новых пунктов для него - возможность собрать немного профита. Но торгую я им на центах.
Только новички, - которые на рынке меньше трёх лет, всерьёз пытаются сейчас торговать.
А то, что шипы выглядят по разному, - это нормально. Разные провайдеры ликвидности. Форекс, - это же не биржа. У всех всегда разные котиры. Да плюс, под шум волны, мелкие кухоньки шип "дорисовали" на сколько у них наглости хватило, ссылаясь на котировки от поставщика ))).
Торгуете "на центах", это в смысле сам счёт у вас центовый..?
Или у вас стоимость одного пункта = 1 цент..?
Вы уж, пожалуйста, поточнее изъясняйтесь.
А то не понятно вы профи, или только прикидываетесь...
Я знаю профессиональных спикулей, которые торгуют на "тонком" Рынке.
И вовсе не центами, как вы.
А аттракцион на то и есть аттракцион, что бы оттянуться, как следует из самого названия.
Весь год вялые движения. А тут на тебе, меньше чем за минуту.
Дружищще, надо выставлять далёкие стопы, чтобы хапать такие шипы и въезжать обратно в колею...
И да, правильно, разумными объёмами.
Счёт центовый конечно.
Я не знаю профи, которые торгуют на рождественских каникулах.
Мои знакомые профи обычно в это время в Тайланде, на Гоа или во Вьетнаме.
На то они и каникулы.
Я пока не наторговал на такой отдых. Слишком много ошибок наделал несколько лет назад. В том числе и в эти пред и после новогодние дни.