FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 349
Прикупил коллов ри 137500 страйка, тейк на 1150, в любом случае держать буду до вечера пятницы
про просвещение в другой Ветке мне это тоже очень понравилось
Ты попал в не профильную тему и мнишь себя в золотой чешуе. Тебе надо сюда,там с тебя чешую быстро снимут.
скинул колышки свои, утро пятницы хорошее
Привет, ну что написать даже не знаю на эту тему, ну есть страйки и два опцика-колл и пут, чем ближе к страйку тем дороже стоит опцик и наоборот, и еще куча моментов есть. Ну я просто выкладываю свои скрины и всё. А про просвещение, ну тут можно так зарыться что выход не найдешь.
Вот так выглядит мой рабочий терминал, есть график самого ртс(слева), и два опцика , верхний колл, нижний пут, стаканы для них и доска опционов, смотрю сначала сам ртс, и от своих ожиданий уже делаю прогноз, покупаю тот или иной опцик.Самое лучшее это купить опцик, и смотри как изменится стоимость его, при движении самого индекса на N пипсов. Можно и интрадей брать, можно и сидеть несколько дней, смотря какой риск комфортен. Не знаю, чем это поможет, ну вот так вот я торгую, смотрю сам фьюч на ртс, а потом уже смотрю доску и подбираю то что на мой взгляд скорее всего должно зайти, ну и жму кнопку в стакане бай. ПО сути все тоже самое что купить 0.09 лота евры
Так это же квик и биржа, а тема про форекс...
Создайте лучше в разделе биржевой торговле тему и там постите результаты торговли, там это будет адекватнее и люди подтянутся к обсуждению, которые биржевой торговлей занимаются. Я тоже там буду следить, все-таки разная тематика опционы на РТС и форекс)).
Создайте лучше в разделе биржевой торговле тему и там постите результаты торговли, там это будет адекватнее и люди подтянутся к обсуждению, которые биржевой торговлей занимаются. Я тоже там буду следить, все-таки разная тематика опционы на РТС и форекс)).
Я рад бы, но там вообще мертвый раздел, только обсуждение об опционном аналитике, там два-три человека пишет