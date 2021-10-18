FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 67
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Все норм . :)
То есть решил идти против толпы)))
То есть решил идти против толпы)))
Нет, но попробовал напугать ежа голой ***:)))
Колючку уже вынул из ж...)))
Нет, но попробовал напугать ежа голой ***:)))
Осталось, напугать дикобраза
Колючку уже вынул из ж...)))
Нет, проспал. Взял лося 50 ;)
Возможно подождать стоило. Скоро всё равно вверх пойдем.)
Возможно подождать стоило. Скоро всё равно вверх пойдем.)
DJIUSD за 2 дня по 400, 500 грамм и 1 раз 90
Доколе по индикаторам линия сопротивления?!
сейчас 2 раза фикс профит по 50 грамм и пока жду
подскажите на форуме есть где анализ по DJIUDS ?
Спасибо за поддержку! :)
Нормальные пацаны и иже с ними Фунта продают и не жужжат (все расклады выше)...
ТР 1.2571