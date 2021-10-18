FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 67

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Nikolai Krylov:
Все норм . :)
Поскольку только у меня было желание попробовать, а у остальных нет, то прикупил микро контракт 0,05.

То есть решил идти против толпы)))

 
Aleksandr Yakovlev:

То есть решил идти против толпы)))

Нет, но попробовал напугать ежа голой ***:)))
 
Nikolai Krylov:
Нет, но попробовал напугать ежа голой ***:)))

Колючку уже вынул из ж...)))

 
Nikolai Krylov:
Нет, но попробовал напугать ежа голой ***:)))

Осталось, напугать дикобраза

 
Aleksandr Yakovlev:

Колючку уже вынул из ж...)))

Вынимаю )
 
Nikolai Krylov:
Нет, проспал. Взял лося 50 ;)

Возможно подождать стоило. Скоро всё равно вверх пойдем.)

 
sterva:

Возможно подождать стоило. Скоро всё равно вверх пойдем.)

Спасибо за поддержку! :)
Таки да, главный по палкам предсказал Армагеддон.
 

DJIUSD за 2 дня по 400, 500 грамм и 1 раз 90

Доколе по индикаторам линия сопротивления?!

 

сейчас 2 раза фикс профит по 50 грамм и пока жду

подскажите на форуме есть где анализ по DJIUDS ?

Файлы:
2019-02-05_16-29-13.png  7 kb
 
Nikolai Krylov:
Спасибо за поддержку! :)
Таки да, главный по палкам предсказал Армагеддон.

Нормальные пацаны и иже с ними Фунта продают и не жужжат (все расклады выше)...

ТР 1.2571

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