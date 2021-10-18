FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 384

Новый комментарий
 

Я тут поторговал немного ручками. Результат конечно не вау. Но зато в +


 

По еврофунту добавил отложку.

Все, отложка сработала. Поглядим...

 

По канадцу выставлены две отложки. Надо подождать. Возможно сработают.


 

Вот и отложка хорошо отработала по еврофунту. Часть позиции закрыта. Остальное в БУ)))


 
Канадец вверх еще сходит на 1.3777 
 
Alexxl2008:
Канадец вверх еще сходит на 1.3777 

Да кто спорит то. Только до 31 сначала)))

 

Наши уровни... Цвет настроения красный:


 
Aleksandr Yakovlev:

Я тут поторговал немного ручками. Результат конечно не вау. Но зато в +


500 долларов в день не вау? А вау это сколько?

Ну не знаю.

Если бы у меня стабильно такое не вау выходило.

Я бы смело перекинул стратегию на реальный счет.

 
vaz:

500 долларов в день не вау? А вау это сколько?

Ну не знаю.

Если бы у меня стабильно такое не вау выходило.

Я бы смело перекинул стратегию на реальный счет.

Это не самые лучшие дни. Сейчас я стал делать 10% риска на 1 сделку.

Раньше было 20-25%. Профит был больше. Сейчас так не рискую.

 

Еще часть сделки закрыл.


1...377378379380381382383384385386387388389390391...579
Новый комментарий