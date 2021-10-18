FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 384
Я тут поторговал немного ручками. Результат конечно не вау. Но зато в +
По еврофунту добавил отложку.
Все, отложка сработала. Поглядим...
По канадцу выставлены две отложки. Надо подождать. Возможно сработают.
Вот и отложка хорошо отработала по еврофунту. Часть позиции закрыта. Остальное в БУ)))
Канадец вверх еще сходит на 1.3777
Да кто спорит то. Только до 31 сначала)))
Наши уровни... Цвет настроения красный:
Я тут поторговал немного ручками. Результат конечно не вау. Но зато в +
500 долларов в день не вау? А вау это сколько?
Ну не знаю.
Если бы у меня стабильно такое не вау выходило.
Я бы смело перекинул стратегию на реальный счет.
Это не самые лучшие дни. Сейчас я стал делать 10% риска на 1 сделку.
Раньше было 20-25%. Профит был больше. Сейчас так не рискую.
Еще часть сделки закрыл.