FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 382
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет. На скрине выше(стр 380) реализовался сценарий в бай. Совершена сделка на покупку. Ближайшая цель 1.1161. После выхода выше, вторая покупка до 1.1215.
И еще. Стоп за каналом. Не выше 1.1045
Очень хороший рисунок по ене был. Совсем не верила.)
По луню вниз пойдем. Путать своими целями не хочу, рассчитываю на 400 пип.)
Сигнальчик в 10 пуков...
А по Евре есть два сигнала: Н4 в бай и Н1 в селл
Потому моя мысля:
Если пойдут на отработку Н1, то фиксану прибыль от продажи баем. Если пойдут сразу на отработку Н4, то
фиксану прибыль от бая селлом. Цена будет и там и там. Потому, рубим бабло, пока дают...
А как Вам новозеландец?
А как Вам новозеландец?
Свеча от 7 августа - двойной аукцион.
Низ мой ТР 0.6299, верх ТР 0.6632
Очень хороший рисунок по ене был. Совсем не верила.)
По луню вниз пойдем. Путать своими целями не хочу, рассчитываю на 400 пип.)
Там кругом есть долги, и в верху и в низу:
Ближайший диапазон
Всем привет. Сделка по ене. Часть позиции закрыта. остальная переведена в БУ.
Сделка совершенная пару часов назад. ТР на 1,2200.