FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 75
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ты что женщина?
к себе имей уважение
Потроллить решил? )))
PS
Перестаю кормить тролля.
Потроллить решил? )))
нет, варись сам
А вот это было грубо.
тебя это не могло обидеть
признаю, приумножил, но не сильно
полностью развернутый ответ тут дать?
Для меня не имеет значения.
Пробовал купить евро в азии, сработал стопик. Пробовал в европе, сработал стопик. Попробую купить в америке, может там начнут покупать )
Пробовал купить евро в азии, сработал стопик. Пробовал в европе, сработал стопик. Попробую купить в америке, может там начнут покупать )
Пара почти не двигается. Слишком короткие стопы у Вас. Цена выше ваших входов будет. Вопрос времени.)
Пара почти не двигается. Слишком короткие стопы у Вас. Цена выше ваших входов будет. Вопрос времени.)
Да, все правильно пишите. +100500
По моим прогнозам при таком безоткатном движении можно будет рассчитывать на откат часов через 6-8(18-20:00Мск). Поэтому такие микро стопы по 50 пунктов :)
.думаю что с Еврой - половину поз прикрыл на всякий...