FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 75

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Ну сейчас начнется. Я уже делаю ставки)))
 
Fast528:

ты что женщина?

к себе имей уважение


Потроллить решил? ))) 

PS

Перестаю кормить тролля.

 
Nikolai Krylov:

Потроллить решил? ))) 

нет, варись сам

 
Aleksandr Yakovlev:

А вот это было грубо.

тебя это не могло обидеть

 
Fast528:

признаю, приумножил, но не сильно

полностью развернутый ответ тут дать?

Для меня не имеет значения.

 

Пробовал купить евро в азии, сработал стопик. Пробовал в европе, сработал стопик. Попробую купить в америке, может там начнут покупать )

 
Nikolai Krylov:

Пробовал купить евро в азии, сработал стопик. Пробовал в европе, сработал стопик. Попробую купить в америке, может там начнут покупать )

Пара почти не двигается. Слишком короткие стопы у Вас. Цена выше ваших входов будет. Вопрос времени.)

 
sterva:

Пара почти не двигается. Слишком короткие стопы у Вас. Цена выше ваших входов будет. Вопрос времени.)

Да, все правильно пишите. +100500

По моим прогнозам при таком безоткатном движении можно будет рассчитывать на откат часов через 6-8(18-20:00Мск). Поэтому такие микро стопы по 50 пунктов :)

 
Закрыл Енку - вымотала своим стоянием, да и по РБК сказали доллар укрепляется против всех волют, но в то же время возросла значительно вероятность рецессии...думаю что с Еврой - половину поз прикрыл на всякий...

 
Сергей Криушин:
.думаю что с Еврой - половину поз прикрыл на всякий...

А чего думать, она должна вернуться к открытию дневки от 25.01.19
Другие пары уже вернулись.
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