FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 529
на дневном графике - хотят появится сигналы вверх EURUSDDaily
Забыл чему тебя учил?. График дневной.
Учись)))
Ну, да! это если по твоей стратегии. а я , сейчас пытаюсь разобраться , от индикаторов MACD и Stochastic а также от WPR и StdDev. так как они часто совпадают с направлением тренда
Ну, как знаешь)))
вот на 2 часовом - видно
Вот тут, уже интересно! вроде пробила метку вниз - но бар, не закрепился ниже метки . тут нужно по осторожней, кто стоит вниз EURUSDH2
Пока нет еще. Нужен проход цены п. на 20 ниже и возврат. Вот тогда и ...
эх! не взяла меня собой. немного не дотянуло до моей точки входа, от жёлтой горизонтальной линии.
Неплохой кстати анализ рынка.
Вернись