Aleksandr Klapatyuk:

на дневном графике - хотят появится сигналы вверх EURUSDDaily


Забыл чему тебя учил?. График дневной.

Стандартный паттерн.)))

Учись)))

Aleksandr Yakovlev:

Ну, да! это если по твоей стратегии. а я , сейчас пытаюсь разобраться , от индикаторов MACD и Stochastic а также от WPR и StdDev. так как они часто совпадают с направлением тренда 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Ну, как знаешь)))

Aleksandr Yakovlev:

вот на 2 часовом - видно 

EURUSDH2и

 
NZDUSD пошел вниз на 0.6223, затем отскок вверх
Aleksandr Klapatyuk:

вот на 2 часовом - видно 


Вот тут, уже интересно! вроде пробила метку вниз - но бар, не закрепился ниже метки . тут нужно по осторожней, кто стоит вниз EURUSDH2

EURUSDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

Пока нет еще. Нужен проход цены п. на 20 ниже и возврат. Вот тогда и ...

Aleksandr Klapatyuk:

эх! не взяла меня собой. немного не дотянуло до моей точки входа, от жёлтой горизонтальной линии.

EURUSDH2

 
Aleksandr Yakovlev:

Неплохой кстати анализ рынка.

Aleksandr Klapatyuk:

эх! не взяла меня собой. немного не дотянуло до моей точки входа, от жёлтой горизонтальной линии.


Вернись


