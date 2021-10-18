FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 35

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:


Всё зависит от диаметра иглы на какой интервал времени прогноз.


ТР для GBPUSD -1.2970, для GBPJPY - 142.000

 
Aleksandr Yakovlev:

Знаешь ведь как бывает. Только открыл позицию и против тебя пойдет. Может дойдет цена до 1377 и вниз аж до 1310.Как то так)))

Вынесло по стопу, так иногда бывает, но вход был хороший. Сделали ещё один тест лоя после нескольких, возможно цена не готова к росту, и можно ожидать ещё падание


 
Vitaly Muzichenko:

Вынесло по стопу, так иногда бывает, но вход был хороший. Сделали ещё один тест лоя после нескольких, возможно цена не готова к росту, и можно ожидать ещё падание


)))

А сколько меня по стопам выносило. Считать страшно.

 
Aleksandr Yakovlev:

)))

А сколько меня по стопам выносило. Считать страшно.

Меня по стоп-ауту когда-то давно вынесло, вот то было страшно, а маленький стоп - это как под дождь летом попал, немного неприятно.

 
Vitaly Muzichenko:

Всё, удалил, напишу свою с видео. То была не моя, и цель была одна - показать то, что нет в природе "5-ти значных пунктов", так-же как и нет понятия "старые пункты"

Виталий, обсуждали вы долго, но с двух разных точек зрения: программист и практикующий трейдинг программист.

Всем известно, что в настоящий момент существуют торговые условия, которые позволяют трейдеру выбрать - сколько будет знаков в котировке после запятой.

Так вот, если 5-значная, то для удобства рассказа - это пипс, если 4-х значная, то это пункт.

Для программистов - и то и другое однозначно "пункт", ибо ничего другого в MQL нет.

Хотя, в связи с тем, что при этом получатся абсолютно разные торговые риски и результаты торговли при использовании одного и того же эксперта, я бы был совсем не против, чтобы в терминале появилось Pips() и Point().

 
Vitaly Muzichenko:

Вынесло по стопу, так иногда бывает, но вход был хороший. Сделали ещё один тест лоя после нескольких, возможно цена не готова к росту, и можно ожидать ещё падание

Лично я больше не торгую противотренд.

Во первых нужно ждать разворот

Во вторых - это дополнительная просадка

В третьих, вероятность разворота - 1/2. Итоговая вероятность ошибки, с учетом ошибки вероятности входа в рынок уже равна 1.

Итак, противотренд, практически однозначно - слив.

 

Есть сигнал у меня на покупку евробакса от цены 1.1379. Поставил лимитник.Стоп 1.1324. ТП 1.1484.

Фунт ена после закрепления цены 142.93 можно продавать с целью 140.70

 
Aleksandr Yakovlev:

Есть сигнал у меня на покупку евробакса от цены 1.1379. Поставил лимитник.Стоп 1.1324. ТП 1.1484.

Фунт ена после закрепления цены 142.93 можно продавать с целью 140.70

уже, как бы ;)

 
Renat Akhtyamov:

уже, как бы ;)

Еще не отработал евробак.

 
Aleksandr Yakovlev:

Еще не отработал евробак.

Александр, в смысле - что не отработал?
1...282930313233343536373839404142...579
Новый комментарий