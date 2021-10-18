FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 35
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Всё зависит от диаметра иглы на какой интервал времени прогноз.
ТР для GBPUSD -1.2970, для GBPJPY - 142.000
Знаешь ведь как бывает. Только открыл позицию и против тебя пойдет. Может дойдет цена до 1377 и вниз аж до 1310.Как то так)))
Вынесло по стопу, так иногда бывает, но вход был хороший. Сделали ещё один тест лоя после нескольких, возможно цена не готова к росту, и можно ожидать ещё падание
Вынесло по стопу, так иногда бывает, но вход был хороший. Сделали ещё один тест лоя после нескольких, возможно цена не готова к росту, и можно ожидать ещё падание
)))
А сколько меня по стопам выносило. Считать страшно.
)))
А сколько меня по стопам выносило. Считать страшно.
Меня по стоп-ауту когда-то давно вынесло, вот то было страшно, а маленький стоп - это как под дождь летом попал, немного неприятно.
Всё, удалил, напишу свою с видео. То была не моя, и цель была одна - показать то, что нет в природе "5-ти значных пунктов", так-же как и нет понятия "старые пункты"
Виталий, обсуждали вы долго, но с двух разных точек зрения: программист и практикующий трейдинг программист.
Всем известно, что в настоящий момент существуют торговые условия, которые позволяют трейдеру выбрать - сколько будет знаков в котировке после запятой.
Так вот, если 5-значная, то для удобства рассказа - это пипс, если 4-х значная, то это пункт.
Для программистов - и то и другое однозначно "пункт", ибо ничего другого в MQL нет.
Хотя, в связи с тем, что при этом получатся абсолютно разные торговые риски и результаты торговли при использовании одного и того же эксперта, я бы был совсем не против, чтобы в терминале появилось Pips() и Point().
Вынесло по стопу, так иногда бывает, но вход был хороший. Сделали ещё один тест лоя после нескольких, возможно цена не готова к росту, и можно ожидать ещё падание
Лично я больше не торгую противотренд.
Во первых нужно ждать разворот
Во вторых - это дополнительная просадка
В третьих, вероятность разворота - 1/2. Итоговая вероятность ошибки, с учетом ошибки вероятности входа в рынок уже равна 1.
Итак, противотренд, практически однозначно - слив.
Есть сигнал у меня на покупку евробакса от цены 1.1379. Поставил лимитник.Стоп 1.1324. ТП 1.1484.
Фунт ена после закрепления цены 142.93 можно продавать с целью 140.70
Есть сигнал у меня на покупку евробакса от цены 1.1379. Поставил лимитник.Стоп 1.1324. ТП 1.1484.
Фунт ена после закрепления цены 142.93 можно продавать с целью 140.70
уже, как бы ;)
уже, как бы ;)
Еще не отработал евробак.
Еще не отработал евробак.