FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 126
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Так картинку покаж...
Мы и оценим.
Картинку могу показать с телефона. Подойдет?
Лучше с принтера)
Картинку могу показать с телефона. Подойдет?
Мне хоть с сортира.
Главное, чтоб, по делу...
Мне хоть с сортира.
Главное, чтоб, по делу...
Теперь накиньте сделку на чарт.
И будет все по фен шую...
Народ оценит, пусть то реал или демо.
Мысля - это главное...
Теперь накиньте сделку на чарт.
И будет все по фен шую...
Народ оценит, пусть то реал или демо.
Мысля - это главное...
Что то я запамятовал, а как делать стрелочки совершенных сделок. Кто подскажет?
перетащить мышом на график...опционально для разных эффектов зажимать Ctrl или Shift
Это моя сделка. Есть еще по фунту. Она примерно аналогичная.
XAUUSD..жрал как не в себя :-)
хоть теперь на счёте всё пучком :-)