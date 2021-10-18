FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 126

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Lesorub:

Так картинку покаж...

Мы и оценим.

Картинку могу показать с телефона. Подойдет?

Файлы:
Screenshot_20190308-174910.png  87 kb
 
Nikolai Krylov:
Картинку могу показать с телефона. Подойдет?

Лучше с принтера)

 
Nikolai Krylov:
Картинку могу показать с телефона. Подойдет?

Мне хоть с сортира.

Главное, чтоб, по делу...

 
Lesorub:

Мне хоть с сортира.

Главное, чтоб, по делу...

 
Nikolai Krylov:

Теперь накиньте сделку на чарт.

И будет все по фен шую...

Народ оценит, пусть то реал или демо.

Мысля - это главное...     

 
Что то я запамятовал, а как делать стрелочки совершенных сделок. Кто подскажет?
 
Lesorub:

Теперь накиньте сделку на чарт.

И будет все по фен шую...

Народ оценит, пусть то реал или демо.

Мысля - это главное...     

Счет реальный.
Как накинуть в телефоне не знаю, наверное не получится.
Упд
ДЦ ордер переделал, цену открытия поставил свою. Как вытащить цену открытия, которая была указана мной не знаю :(
 
Aleksandr Yakovlev:
Что то я запамятовал, а как делать стрелочки совершенных сделок. Кто подскажет?

перетащить мышом на график...опционально для разных эффектов зажимать Ctrl или Shift

 

Это моя сделка. Есть еще по фунту. Она примерно аналогичная.


 

XAUUSD..жрал как не в себя :-)

хоть теперь на счёте всё пучком :-)

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