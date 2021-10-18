FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 191

Фунта отпустило

Рынок мирненько лежит

Но Тереза Мэй не спит

[Удален]  
а gold продажу еще кто то рассматривает ? 

 
Комьютерное время 17-17 ,по фунту роботы работают вниз.Затем вверх до массонского 05-55  и   06-06.
 
Aleksandr Yakovlev:

Давайте посмотрим на график по фунту.

Есть рельсы и по ним видим не отработанную цель в районе 2920 и так же посмотрим на недельный график ,

там цель в районе 37 фигуры.


думаешь 2920, последний рубеж, или можем ниже покотится ?
 

Народ перешел уже на шаманство???      



 
timur1982:
думаешь 2920, последний рубеж, или можем ниже покотится ?
В большинстве случаев цели обрабатывают 
 
Уважаемые Господа и широкая публика.Извиняюсь за невнимательность, вчера день рождения был.Проворонил минимум дня а он оказался еще и минимумом недели.Ситуация очень напоминает Новый Год, все выводят деньги  в кэш.Но Австралия ,Япония,Ноавая Зеландия и Англия со своим намеком на брекзит работают на рынке сами по себе-автономно.Вот они то мне и помогут.Надеюсь пройти по фунту вверх и вниз. Затем перейти на EURJPY -прокатится вниз на саночках.И на десерт взять вниз 500-700 пунктов по йене.Такие нелепые планы, что даже стыдно.Я обещал жене  увеличить депозит в 4 раза до мая.Ребята оперативно на лечение скинулись=спасибо.А я и вправду дебильно гениален,бывает…..
 
Alexxl2008:
Уважаемые Господа и широкая публика.Извиняюсь за невнимательность, вчера день рождения был.Проворонил минимум дня а он оказался еще и минимумом недели.Ситуация очень напоминает Новый Год, все выводят деньги  в кэш.Но Австралия ,Япония,Ноавая Зеландия и Англия со своим намеком на брекзит работают на рынке сами по себе-автономно.Вот они то мне и помогут.Надеюсь пройти по фунту вверх и вниз. Затем перейти на EURJPY -прокатится вниз на саночках.И на десерт взять вниз 500-700 пунктов по йене.Такие нелепые планы, что даже стыдно.Я обещал жене  увеличить депозит в 4 раза до мая.Ребята оперативно на лечение скинулись=спасибо.А я и вправду дебильно гениален,бывает…..

Главное не останавливаться !

Котировки они такие, всегда потворствуют. Можно легко объявить случайность закономерностью и наоборот.

--

PS/ а жене можно было обещать и что-то иное кроме увеличения чего-то :-)

 
Всем привет! Как то всё прям говорит и росте бакса, мало кто хочет его продавать исходя из этого чуется мне что всё будет наоборот. Кто как думает?
