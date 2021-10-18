FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 191
Фунта отпустило
Рынок мирненько лежит
Но Тереза Мэй не спит
а gold продажу еще кто то рассматривает ?
Давайте посмотрим на график по фунту.
Есть рельсы и по ним видим не отработанную цель в районе 2920 и так же посмотрим на недельный график ,
там цель в районе 37 фигуры.
Народ перешел уже на шаманство???
думаешь 2920, последний рубеж, или можем ниже покотится ?
Уважаемые Господа и широкая публика.Извиняюсь за невнимательность, вчера день рождения был.Проворонил минимум дня а он оказался еще и минимумом недели.Ситуация очень напоминает Новый Год, все выводят деньги в кэш.Но Австралия ,Япония,Ноавая Зеландия и Англия со своим намеком на брекзит работают на рынке сами по себе-автономно.Вот они то мне и помогут.Надеюсь пройти по фунту вверх и вниз. Затем перейти на EURJPY -прокатится вниз на саночках.И на десерт взять вниз 500-700 пунктов по йене.Такие нелепые планы, что даже стыдно.Я обещал жене увеличить депозит в 4 раза до мая.Ребята оперативно на лечение скинулись=спасибо.А я и вправду дебильно гениален,бывает…..
Главное не останавливаться !
Котировки они такие, всегда потворствуют. Можно легко объявить случайность закономерностью и наоборот.
--
PS/ а жене можно было обещать и что-то иное кроме увеличения чего-то :-)