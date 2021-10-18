FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 33

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Nikolai Krylov:
С частным мнением ознакомился.

Ну а теперь можете ознакомится у своего дилинга где открыт счёт, со спецификацией инструментов в графе "Спред". Получите ещё одно частное мнение, только уже в лице компании.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну а теперь можете ознакомится у своего дилинга где открыт счёт, со спецификацией инструментов в графе "Спред". Получите ещё одно частное мнение, только уже в лице компании.

Найди пипс в функциях получения рыночной информации. Только тщательно ищи. В частности в SymbolInfoDouble(). В ещё большей частности тут:

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Идентификатор

Описание

Тип свойства

SYMBOL_BID

Bid - лучшее предложение на продажу

double

SYMBOL_BIDHIGH

Максимальный Bid за день

double

SYMBOL_BIDLOW

Минимальный Bid за день

double

SYMBOL_ASK

Ask - лучшее предложение на покупку

double

SYMBOL_ASKHIGH

Максимальный Ask за день

double

SYMBOL_ASKLOW

Минимальный Ask за день

double

SYMBOL_LAST

Цена, по которой совершена последняя сделка

double

SYMBOL_LASTHIGH

Максимальный Last за день

double

SYMBOL_LASTLOW

Минимальный Last за день

double

SYMBOL_VOLUME_REAL

Volume за день

double

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

Максимальный Volume за день

double

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

Минимальный Volume за день

double

SYMBOL_OPTION_STRIKE

Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.

double

SYMBOL_POINT

Значение одного пункта

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Минимальное изменение цены

double

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Размер торгового контракта

double

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

Накопленный купонный доход – часть купонного процентного дохода по облигации, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска купонной облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода

double

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

Номинальная стоимость – начальная стоимость облигации, установленная эмитентом

double

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

Коэффициент ликвидности – доля от стоимости актива, которую можно использовать в качестве залога.

double

SYMBOL_VOLUME_MIN

Минимальный объем для заключения сделки

double

SYMBOL_VOLUME_MAX

Максимальный объем для заключения сделки

double

SYMBOL_VOLUME_STEP

Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки

double

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Максимально допустимый для данного символа совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров  в одном направлении (покупка или продажа). Например, при ограничении в 5 лотов можно иметь открытую позицию на покупку объемом 5 лотов и выставить отложенный ордер Sell Limit объемом 5 лотов. Но при этом нельзя выставить отложенный ордер Buy Limit (поскольку совокупный объем в одном направлении превысит ограничение) или выставить Sell Limit объемом более 5 лотов.

double

SYMBOL_SWAP_LONG

Значение свопа в покупку

double

SYMBOL_SWAP_SHORT

Значение свопа в продажу

double

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.

double

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Поддерживающая маржа по инструменту. В случае если задана – указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, удерживаемой с одного лота. Используется при проверке средств клиента при изменении состояния счета клиента. Если поддерживающая маржа равна 0, то используется начальная маржа.

double

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Cуммарный объём сделок в текущую сессию

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Cуммарный оборот в текущую сессию

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Cуммарный объём открытых позиций

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на покупку в текущий момент

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на продажу в текущий момент

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

Цена открытия сессии

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Цена закрытия сессии

double

SYMBOL_SESSION_AW

Средневзвешенная цена сессии

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Цена поставки на текущую сессию

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Минимально допустимое значение цены на сессию

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Максимально допустимое значение цены на сессию

double

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций (разнонаправленные позиции по одному символу). Существует два способа расчета маржи для перекрытых позиций. Способ расчета определяется брокером.

 

Базовый расчет:

  • Если для инструмента задана первоначальная маржа (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), то хеджированная маржа указывается как абсолютное значение (в деньгах).
  • Если первоначальная маржа не задана (равна 0), то в SYMBOL_MARGIN_HEDGED указывается размер контракта, который будет использован при расчете маржи по формуле, соответствующей типу торгового инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

 

Расчет по наибольшей позиции:

  • Значение SYMBOL_MARGIN_HEDGED не учитывается.
  • Вычисляется объем всех коротких и всех длинных позиций по инструменту.
  • Для каждой стороны рассчитывается средневзвешенная цена открытия, а также средневзвешенная цена конвертации в валюту депозита.
  • Далее по формулам, соответствующим типу инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE), рассчитывается маржа для короткой и для длинной стороны.
  • В качестве итогового значения используется наибольшее.

double


А то, что многие сами себе понапридумывали пипсы/чипсы-и-прочие-шмиксы, да ещё и наукообразно их впаривают людям - это на усмотрение самих придумывателей новых жаргонных выражений. Это сродни совам/индюкам и прочим пернатым, не имеющих отношения к рынку, но постоянно летающих, крякающих, работающих и сигналящих бедолагам у монитора.

И то, что ты там в своём блоге цветными кружочками разрисовал, так это лишь твои самопридуманные понятия, которые ты зачем-то несёшь в массы. А в диллинге на телефоне сидят говорящие головы, которых первый нормальный вопрос сразу в ступор загоняет, и они начинают псалмы свои повторять по листочку - было, звонили и что-то мычали :)

В общем, как-то вот так...

 
Artyom Trishkin:

Найди пипс в функциях получения рыночной информации. Только тщательно ищи. В частности в SymbolInfoDouble(). В ещё большей частности тут:

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

А то, что многие сами себе понапридумывали пипсы/чипсы-и-прочие-шмиксы, да ещё и наукообразно их впаривают людям - это на усмотрение самих придумывателей новых жаргонных выражений. Это сродни совам/индюкам и прочим пернатым, не имеющих отношения к рынку, но постоянно летающих, крякающих, работающих и сигналящих бедолагам у монитора.

И то, что ты там в своём блоге цветными кружочками разрисовал, так это лишь твои самопридуманные понятия, которые ты зачем-то несёшь в массы. А в диллинге на телефоне сидят говорящие головы, которых первый нормальный вопрос сразу в ступор загоняет, и они начинают псалмы свои повторять по листочку - было, звонили и что-то мычали :)

В общем, как-то вот так...

Я не прогер, а трейдер, зачем мне что-то искать в каких-то таблицах. Да и в любом дилинге можно всегда войти и посмотреть, там информация как раз для трейдеров. Впрочем, и прикрепил к прошлому сообщению изображение со спредами.

P.S. Да и в любом новостном источнике передают информацию на сколько изменился за сессию торговый актив в пунктах, так что можно всегда послушать и сравнить. Ну а что такое фигура, думаю рассказывать не нужно.
 
Vitaly Muzichenko:

Я не прогер, а трейдер, зачем мне что-то искать в каких-то таблицах. Да и в любом дилинге можно всегда войти и посмотреть, там информация как раз для трейдеров. Впрочем, и прикрепил к прошлому сообщению изображение со спредами.

Я не о спредах. Я о пунктах: Point(). Пипсов нету - они в головах людей, пользующихся жаргонными выражениями для донесения своих мыслей. Есть пункты. И всё. Нету пипсов. Совсем нету...

 
Artyom Trishkin:

Я не о спредах. Я о пунктах: Point(). Пипсов нету - они в головах людей, пользующихся жаргонными выражениями для донесения своих мыслей. Есть пункты. И всё. Нету пипсов. Совсем нету...

Вот уж не помню название документального фильма о трейдерах с "ямы" в Чикаго, но там разные трейдера называли пункт по разному, и были синонимы пипс. Не все слова можно "буквально" воспринимать на русском

 
Vitaly Muzichenko:

Вот уж не помню название документального фильма о трейдерах с "ямы" в Чикаго, но там разные трейдера называли пункт по разному, и были синонимы пипс. Не все слова можно "буквально" воспринимать на русском

Синоним - это допустимо (если не брать во внимание жаргонность понятия "пипс" в трейдинге), потому, как если это синоним, то "пункт" == жаргонному "пипс".

Но ты в своих картинках в блоге нарисовал кашу из пипсов, пунктов, поинтов и тиков. Давай глянем что там у тебя:


"Все мозги разбил на части, все извилины заплёл"...

Так вот: пункт (рус.) - это Point (англ. пункт, в транскрипции "поинт") - а у тебя это три разных понятия (пункт/пипс/поинт). А это одно и то же: пункт (рус.) = (point англ.) = поинт (транскр.)

А тик - это не пятый знак после запятой, как у тебя нарисовано. Тик - это приход новой котировки. Т.е., тик - это событие, а не числовая величина.

 
Artyom Trishkin:

Синоним - это допустимо (если не брать во внимание жаргонность понятия "пипс" в трейдинге), потому, как если это синоним, то "пункт" == жаргонному "пипс".

Но ты в своих картинках в блоге нарисовал кашу из пипсов, пунктов, поинтов и тиков. Давай глянем что там у тебя:


"Все мозги разбил на части, все извилины заплёл"...

Так вот: пункт (рус.) - это Point (англ. пункт, в транскрипции "поинт") - а у тебя это три разных понятия (пункт/пипс/поинт). А это одно и то же: пункт (рус.) = (point англ.) = поинт (транскр.)

А тик - это не пятый знак после запятой, как у тебя нарисовано. Тик - это приход новой котировки. Это вообще не от понятий размеров и величин.

Всё, удалил, напишу свою с видео. То была не моя, и цель была одна - показать то, что нет в природе "5-ти значных пунктов", так-же как и нет понятия "старые пункты"

 
Vitaly Muzichenko:

Всё, удалил, напишу свою с видео. То была не моя, и цель была одна - показать то, что нет в природе "5-ти значных пунктов", так-же как и нет понятия "старые пункты"

Добро. Надеюсь, не зря провёл ликбез :)

Да, нет в природе пятизначных и старых пунктов :) Есть ххх-значные котировки.

 
Artyom Trishkin:

Добро. Надеюсь, не зря провёл ликбез :)

Да, нет в природе пятизначных и старых пунктов :) Есть ххх-значные котировки.

Я 11-й год в рынке, тогда о 5-ти знаках никто и не слышал. Со временем увидим 6 знаков, вот тогда будут номера, когда в азиатскую сессию сшибут 2пп, и будут пол-дня рассказывать как заработали 200пп :)

 
Vitaly Muzichenko:

Я 11-й год в рынке, тогда о 5-ти знаках никто и не слышал. Со временем увидим 6 знаков, вот тогда будут номера, когда в азиатскую сессию сшибут 2пп, и будут пол-дня рассказывать как заработали 200пп :)

Они и заработают именно 200 пунктов. Ты сам только что сказал, что нету "старых пунктов". А сам тут же написал 2 (в четырёхзначных котировках) = 200 (в шестизначных котировках). И это действительно верно. Но... заработали они 200 пунктов. Но в шестизначных котировках. В пятизначных они заработали 20, в четырёхзначных заработали 2:

1.0002, 1.00020, 1.000200

Видимо ты так и не понял, что я объяснял ;) Когда будут шестизначные котировки, то два пункта будут такими: 1.000002

Пойми, пункт - это последний разряд в котировке. А не четвёртый знак после запятой.

Скорее всего, мы просто увидим новое жаргонное слово. Наряду с "пипсом" появится ещё какое-нибудь замысловатое название, дабы скрыть за потоком жаргонных непонятных слов своё невежество.

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