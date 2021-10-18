FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 33
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С частным мнением ознакомился.
Ну а теперь можете ознакомится у своего дилинга где открыт счёт, со спецификацией инструментов в графе "Спред". Получите ещё одно частное мнение, только уже в лице компании.
Ну а теперь можете ознакомится у своего дилинга где открыт счёт, со спецификацией инструментов в графе "Спред". Получите ещё одно частное мнение, только уже в лице компании.
Найди пипс в функциях получения рыночной информации. Только тщательно ищи. В частности в SymbolInfoDouble(). В ещё большей частности тут:
ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE
Идентификатор
Описание
Тип свойства
SYMBOL_BID
Bid - лучшее предложение на продажу
double
SYMBOL_BIDHIGH
Максимальный Bid за день
double
SYMBOL_BIDLOW
Минимальный Bid за день
double
SYMBOL_ASK
Ask - лучшее предложение на покупку
double
SYMBOL_ASKHIGH
Максимальный Ask за день
double
SYMBOL_ASKLOW
Минимальный Ask за день
double
SYMBOL_LAST
Цена, по которой совершена последняя сделка
double
SYMBOL_LASTHIGH
Максимальный Last за день
double
SYMBOL_LASTLOW
Минимальный Last за день
double
SYMBOL_VOLUME_REAL
Volume за день
double
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL
Максимальный Volume за день
double
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL
Минимальный Volume за день
double
SYMBOL_OPTION_STRIKE
Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.
double
SYMBOL_POINT
Значение одного пункта
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции
double
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Минимальное изменение цены
double
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
Размер торгового контракта
double
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST
Накопленный купонный доход – часть купонного процентного дохода по облигации, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска купонной облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода
double
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE
Номинальная стоимость – начальная стоимость облигации, установленная эмитентом
double
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE
Коэффициент ликвидности – доля от стоимости актива, которую можно использовать в качестве залога.
double
SYMBOL_VOLUME_MIN
Минимальный объем для заключения сделки
double
SYMBOL_VOLUME_MAX
Максимальный объем для заключения сделки
double
SYMBOL_VOLUME_STEP
Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки
double
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
Максимально допустимый для данного символа совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров в одном направлении (покупка или продажа). Например, при ограничении в 5 лотов можно иметь открытую позицию на покупку объемом 5 лотов и выставить отложенный ордер Sell Limit объемом 5 лотов. Но при этом нельзя выставить отложенный ордер Buy Limit (поскольку совокупный объем в одном направлении превысит ограничение) или выставить Sell Limit объемом более 5 лотов.
double
SYMBOL_SWAP_LONG
Значение свопа в покупку
double
SYMBOL_SWAP_SHORT
Значение свопа в продажу
double
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.
double
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
Поддерживающая маржа по инструменту. В случае если задана – указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, удерживаемой с одного лота. Используется при проверке средств клиента при изменении состояния счета клиента. Если поддерживающая маржа равна 0, то используется начальная маржа.
double
SYMBOL_SESSION_VOLUME
Cуммарный объём сделок в текущую сессию
double
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
Cуммарный оборот в текущую сессию
double
SYMBOL_SESSION_INTEREST
Cуммарный объём открытых позиций
double
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент
double
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
Общий объём ордеров на продажу в текущий момент
double
SYMBOL_SESSION_OPEN
Цена открытия сессии
double
SYMBOL_SESSION_CLOSE
Цена закрытия сессии
double
SYMBOL_SESSION_AW
Средневзвешенная цена сессии
double
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
Цена поставки на текущую сессию
double
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
Минимально допустимое значение цены на сессию
double
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
Максимально допустимое значение цены на сессию
double
SYMBOL_MARGIN_HEDGED
Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций (разнонаправленные позиции по одному символу). Существует два способа расчета маржи для перекрытых позиций. Способ расчета определяется брокером.
Базовый расчет:
Расчет по наибольшей позиции:
double
А то, что многие сами себе понапридумывали пипсы/чипсы-и-прочие-шмиксы, да ещё и наукообразно их впаривают людям - это на усмотрение самих придумывателей новых жаргонных выражений. Это сродни совам/индюкам и прочим пернатым, не имеющих отношения к рынку, но постоянно летающих, крякающих, работающих и сигналящих бедолагам у монитора.
И то, что ты там в своём блоге цветными кружочками разрисовал, так это лишь твои самопридуманные понятия, которые ты зачем-то несёшь в массы. А в диллинге на телефоне сидят говорящие головы, которых первый нормальный вопрос сразу в ступор загоняет, и они начинают псалмы свои повторять по листочку - было, звонили и что-то мычали :)
В общем, как-то вот так...
Найди пипс в функциях получения рыночной информации. Только тщательно ищи. В частности в SymbolInfoDouble(). В ещё большей частности тут:
ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE
А то, что многие сами себе понапридумывали пипсы/чипсы-и-прочие-шмиксы, да ещё и наукообразно их впаривают людям - это на усмотрение самих придумывателей новых жаргонных выражений. Это сродни совам/индюкам и прочим пернатым, не имеющих отношения к рынку, но постоянно летающих, крякающих, работающих и сигналящих бедолагам у монитора.
И то, что ты там в своём блоге цветными кружочками разрисовал, так это лишь твои самопридуманные понятия, которые ты зачем-то несёшь в массы. А в диллинге на телефоне сидят говорящие головы, которых первый нормальный вопрос сразу в ступор загоняет, и они начинают псалмы свои повторять по листочку - было, звонили и что-то мычали :)
В общем, как-то вот так...
Я не прогер, а трейдер, зачем мне что-то искать в каких-то таблицах. Да и в любом дилинге можно всегда войти и посмотреть, там информация как раз для трейдеров. Впрочем, и прикрепил к прошлому сообщению изображение со спредами.P.S. Да и в любом новостном источнике передают информацию на сколько изменился за сессию торговый актив в пунктах, так что можно всегда послушать и сравнить. Ну а что такое фигура, думаю рассказывать не нужно.
Я не прогер, а трейдер, зачем мне что-то искать в каких-то таблицах. Да и в любом дилинге можно всегда войти и посмотреть, там информация как раз для трейдеров. Впрочем, и прикрепил к прошлому сообщению изображение со спредами.
Я не о спредах. Я о пунктах: Point(). Пипсов нету - они в головах людей, пользующихся жаргонными выражениями для донесения своих мыслей. Есть пункты. И всё. Нету пипсов. Совсем нету...
Я не о спредах. Я о пунктах: Point(). Пипсов нету - они в головах людей, пользующихся жаргонными выражениями для донесения своих мыслей. Есть пункты. И всё. Нету пипсов. Совсем нету...
Вот уж не помню название документального фильма о трейдерах с "ямы" в Чикаго, но там разные трейдера называли пункт по разному, и были синонимы пипс. Не все слова можно "буквально" воспринимать на русском
Вот уж не помню название документального фильма о трейдерах с "ямы" в Чикаго, но там разные трейдера называли пункт по разному, и были синонимы пипс. Не все слова можно "буквально" воспринимать на русском
Синоним - это допустимо (если не брать во внимание жаргонность понятия "пипс" в трейдинге), потому, как если это синоним, то "пункт" == жаргонному "пипс".
Но ты в своих картинках в блоге нарисовал кашу из пипсов, пунктов, поинтов и тиков. Давай глянем что там у тебя:
"Все мозги разбил на части, все извилины заплёл"...
Так вот: пункт (рус.) - это Point (англ. пункт, в транскрипции "поинт") - а у тебя это три разных понятия (пункт/пипс/поинт). А это одно и то же: пункт (рус.) = (point англ.) = поинт (транскр.)
А тик - это не пятый знак после запятой, как у тебя нарисовано. Тик - это приход новой котировки. Т.е., тик - это событие, а не числовая величина.
Синоним - это допустимо (если не брать во внимание жаргонность понятия "пипс" в трейдинге), потому, как если это синоним, то "пункт" == жаргонному "пипс".
Но ты в своих картинках в блоге нарисовал кашу из пипсов, пунктов, поинтов и тиков. Давай глянем что там у тебя:
"Все мозги разбил на части, все извилины заплёл"...
Так вот: пункт (рус.) - это Point (англ. пункт, в транскрипции "поинт") - а у тебя это три разных понятия (пункт/пипс/поинт). А это одно и то же: пункт (рус.) = (point англ.) = поинт (транскр.)
А тик - это не пятый знак после запятой, как у тебя нарисовано. Тик - это приход новой котировки. Это вообще не от понятий размеров и величин.
Всё, удалил, напишу свою с видео. То была не моя, и цель была одна - показать то, что нет в природе "5-ти значных пунктов", так-же как и нет понятия "старые пункты"
Всё, удалил, напишу свою с видео. То была не моя, и цель была одна - показать то, что нет в природе "5-ти значных пунктов", так-же как и нет понятия "старые пункты"
Добро. Надеюсь, не зря провёл ликбез :)
Да, нет в природе пятизначных и старых пунктов :) Есть ххх-значные котировки.
Добро. Надеюсь, не зря провёл ликбез :)
Да, нет в природе пятизначных и старых пунктов :) Есть ххх-значные котировки.
Я 11-й год в рынке, тогда о 5-ти знаках никто и не слышал. Со временем увидим 6 знаков, вот тогда будут номера, когда в азиатскую сессию сшибут 2пп, и будут пол-дня рассказывать как заработали 200пп :)
Я 11-й год в рынке, тогда о 5-ти знаках никто и не слышал. Со временем увидим 6 знаков, вот тогда будут номера, когда в азиатскую сессию сшибут 2пп, и будут пол-дня рассказывать как заработали 200пп :)
Они и заработают именно 200 пунктов. Ты сам только что сказал, что нету "старых пунктов". А сам тут же написал 2 (в четырёхзначных котировках) = 200 (в шестизначных котировках). И это действительно верно. Но... заработали они 200 пунктов. Но в шестизначных котировках. В пятизначных они заработали 20, в четырёхзначных заработали 2:
1.0002, 1.00020, 1.000200
Видимо ты так и не понял, что я объяснял ;) Когда будут шестизначные котировки, то два пункта будут такими: 1.000002
Пойми, пункт - это последний разряд в котировке. А не четвёртый знак после запятой.
Скорее всего, мы просто увидим новое жаргонное слово. Наряду с "пипсом" появится ещё какое-нибудь замысловатое название, дабы скрыть за потоком жаргонных непонятных слов своё невежество.