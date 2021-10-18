FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 420

Darirunu:

  покажите на рисунке или укажите цифры, на которых вы видите два разворота  по еве.

тут картинка

 

Всем привет! 

 

NemoomeN:
Поподробней...
Продал сейчас 1,0984 
Будет падать и падать
 
Vladimir Baskakov:
NemoomeN:
Что то не падает....
 
Renat Akhtyamov:

тут картинка

Извините, мне не ясна суть вопроса.

 
Vladimir Baskakov:
Сколько ждунов низкй цены останется внизу когда евробакс ракетой понесется)))

 
Vasiliy Vilkov:

Все равно дождемся...)))
 
NemoomeN:
Топливо кончится...)))
 

В общем вижу так. Смотрим большой красный квадрат. Были на верху, потом внизу. Сейчас движемся вроде как опять на верх.

Я тут делал покупки после выхода и закрепления с синего квадрата и так же с белого. Но вот зона накопления в желтом квадрате меня насторожила

и пришлось закрыть позиции. Посмотрим в какую сторону будет развиваться цена. Пока вне рынка. Может мой скрин пригодиться кому...

