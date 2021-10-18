FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 420
покажите на рисунке или укажите цифры, на которых вы видите два разворота по еве.
тут картинка
Всем привет!
Поподробней...
Продал сейчас 1,0984
тут картинка
Извините, мне не ясна суть вопроса.
Сколько ждунов низкй цены останется внизу когда евробакс ракетой понесется)))
Все равно дождемся...)))
В общем вижу так. Смотрим большой красный квадрат. Были на верху, потом внизу. Сейчас движемся вроде как опять на верх.
Я тут делал покупки после выхода и закрепления с синего квадрата и так же с белого. Но вот зона накопления в желтом квадрате меня насторожила
и пришлось закрыть позиции. Посмотрим в какую сторону будет развиваться цена. Пока вне рынка. Может мой скрин пригодиться кому...