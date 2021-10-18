FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 475
Всем привет подзакрыл сегодня немного сделок открытых в разные эпохи бытия)))
это у вас - счёт начальный . не одного снятия денежных средств ?
это у вас счёт голд или доллар или евро ?
Счет доллар, это история за сегодня а так снятия есть конечно, иначе нет смысла копить баланс, что бы в итоге брокер все забрал....?
Вот история за месяц...
Теперь куда.?
Туда...
ну это - другой счет?
если я открою другой счёт - у меня будут другие - показания
Это тот же счет, просто в истории нажимаешь правую кнопку мыши всплывает менюшка, там есть выбрать период истории сегодня, последние 3 дня, последняя неделя, последний месяц, последние 3 месяца и тд... выбираешь период и он тебе показывает что творилось со счетом за этот период, пополнения снятия прибыль...
Вхожу по фунту круто вниз на 1.1973 БРЭКЗИТ ТАК БРЭКЗИТ....
Да там в случае грандиозного шухера падение до паритета обещают так что не советую крыть на пол пути)))
А как вам 1.50 - не рассматриваете ?
Нет... Я торгую отталкиваясь от этой мысли написанной несколько дней назад...
http://www.profinance.ru/news/2019/10/14/bute-jpmorgan-kurs-funta-k-dollaru-mozhet-podnyatsya-do-1-30-no-vyshe-vryad-li-pojdet.html
Я тоже думаю - лучше . потихоньку но стабильно .
тем более - рынок не закроется пока мы есть - будет день будет пища !
Рынок не закроется даже если нас не станет)))
EurCad 1.4617 buy
TP 1000 pips