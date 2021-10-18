FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 475

Всем привет подзакрыл сегодня немного сделок открытых в разные эпохи бытия)))

 
Aleksandr Klapatyuk:

это у вас - счёт начальный . не одного снятия денежных средств ? 

это у вас счёт голд или доллар или евро ?

Счет доллар, это история за сегодня а так снятия есть конечно, иначе нет смысла копить баланс, что бы в итоге брокер все забрал....?

Вот история за месяц...


 
sterva:

Теперь куда.?

Туда...

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну это - другой счет? 

если я открою другой счёт - у меня будут другие - показания 

Это тот же счет, просто в истории нажимаешь правую кнопку мыши всплывает менюшка, там  есть выбрать период истории сегодня, последние 3 дня,  последняя неделя, последний месяц, последние 3 месяца и тд... выбираешь период и он тебе показывает что творилось со счетом за этот период, пополнения снятия прибыль...

 
Вхожу по фунту круто вниз на 1.1973 БРЭКЗИТ ТАК БРЭКЗИТ....
 
Alexxl2008:
Вхожу по фунту круто вниз на 1.1973 БРЭКЗИТ ТАК БРЭКЗИТ....

Да там в случае грандиозного шухера падение до паритета обещают так что не советую крыть на пол пути)))

 
Aleksandr Klapatyuk:

А как вам 1.50 - не рассматриваете ?

Нет... Я торгую отталкиваясь от этой мысли написанной несколько дней назад...

http://www.profinance.ru/news/2019/10/14/bute-jpmorgan-kurs-funta-k-dollaru-mozhet-podnyatsya-do-1-30-no-vyshe-vryad-li-pojdet.html

JPMorgan: курс фунта к доллару может подняться до 1.30, но выше вряд ли пойдет
JPMorgan: курс фунта к доллару может подняться до 1.30, но выше вряд ли пойдет
  • 2019.10.14
  • Profinance.Ru
  • www.profinance.ru
Aleksandr Klapatyuk:

Я тоже думаю - лучше . потихоньку но стабильно .

тем более - рынок не закроется пока мы есть - будет день будет пища !

Рынок не закроется даже если нас не станет)))

 
Фунт сходит вниз на 1.1970 и затем вверх на 1.30 . Пытаюсь заработать эти 2000 пунктов но отскоки большие.
[Удален]  

EurCad 1.4617 buy

TP 1000 pips

eurcad

