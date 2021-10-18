FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 112

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Nikolai Krylov:

Спасибо за поздравления!

Умничка.

КМК это не откат, а хай для похода вниз. Там Лесоруб его ждет :)

Упд

пусть пару часов отстоится, потом тоже попробую со стопиком продать.

Так то по Фибо только до !00% дошел...по теории рельсов должен бы еще и 161 покорить...хотя с таким его ходом тоже не верится...

100 фибо

 
Сергей Криушин:

Так то по Фибо только до !00% дошел...по теории рельсов должен бы еще и 161 покорить...хотя с таким его ходом тоже не верится...


Думаю Полковник с целями редко ошибается. 
Сейчас потянет кабель вниз :)))
 

На MN - предположительно реализуется модель " тройные тройки" в волне " Z " (3-3-3-3-3)  т.е. какой то  MN должен закрыться в лонгах ( для подтверждения структуры 3-3-3 ),( волна " Y " маркирована по ценам close) .

На Н-3 - предположительно коррекция  в движении 3663-3067 .

 
Veniamin Skrepkov:

На MN - предположительно реализуется модель " тройные тройки" в волне " Z " (3-3-3-3-3)  т.е. какой то  MN должен закрыться в лонгах ( для подтверждения структуры 3-3-3 ),( волна " Y " маркирована по ценам close) .

На Н-3 - предположительно коррекция  в движении 3663-3067 .

Что-то совсем на ребус похоже - переводчик нужен... мелко на ноуте и непонятно что куда должно пойти, хоя бы цели ясней укажите пжста...

 

Пока такой мысля:


 

Nasdaq Composite откатился на 9,41 пунктов (0,12%)     DJ Newswires             2019.02.26 19:46

EUR / NZD: облака Ишимоку Когти и Рога: Технические      2019.02.26 20:12

GBP / CAD: облака Ишимоку Когти и Рога: Технические      2019.02.26 20:01

Взято из новостей...кто в курсе что за когти, что за рога...какой-то черт рогатый...))
 
Lesorub:

Пока такой мысля:


 По технике должна быть 3 волна...пока только две... думаю коррекция/наторговка и пойдет на 3 заход...

 
Lesorub:

Пока такой мысля:


как думаете, насколько отрабатывают индикаторы дивергенции ?
и насколько возможно подобное развитие ?

Сергей Криушин:

 По технике должна быть 3 волна...пока только две... думаю коррекция/наторговка и пойдет на 3 заход...

кстати ваше мнение про третью волну в данные прогнозы тож вписываются, если я правильно понял.
 
timur1982:

как думаете, насколько отрабатывают индикаторы дивергенции ?
и насколько возможно подобное развитие ?

Дивергенции в основном для выхода с позиции, но не для входа. Вход по диверам 50/50, поэтому такой вход не доброкачественный, а вот выходы в таком случае очень даже оправданы.

 
Vitaly Muzichenko:

Дивергенции в основном для выхода с позиции, но не для входа. Вход по диверам 50/50, поэтому такой вход не доброкачественный, а вот выходы в таком случае очень даже оправданы.

просмотрев историю этого индикатора, заметил что большинство его отметок себя отработали, от того и интересуюсь насколько это возможно.
Что касается дивергенции как точки входа, то я с вами согласен, что по науке это хороший выход. Как бы ещё хороший вход просчитать, для такого выхода )

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