FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 112
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Спасибо за поздравления!
Умничка.
КМК это не откат, а хай для похода вниз. Там Лесоруб его ждет :)
Упд
пусть пару часов отстоится, потом тоже попробую со стопиком продать.
Так то по Фибо только до !00% дошел...по теории рельсов должен бы еще и 161 покорить...хотя с таким его ходом тоже не верится...
Так то по Фибо только до !00% дошел...по теории рельсов должен бы еще и 161 покорить...хотя с таким его ходом тоже не верится...
На MN - предположительно реализуется модель " тройные тройки" в волне " Z " (3-3-3-3-3) т.е. какой то MN должен закрыться в лонгах ( для подтверждения структуры 3-3-3 ),( волна " Y " маркирована по ценам close) .
На Н-3 - предположительно коррекция в движении 3663-3067 .
На MN - предположительно реализуется модель " тройные тройки" в волне " Z " (3-3-3-3-3) т.е. какой то MN должен закрыться в лонгах ( для подтверждения структуры 3-3-3 ),( волна " Y " маркирована по ценам close) .
На Н-3 - предположительно коррекция в движении 3663-3067 .
Что-то совсем на ребус похоже - переводчик нужен... мелко на ноуте и непонятно что куда должно пойти, хоя бы цели ясней укажите пжста...
Пока такой мысля:
Nasdaq Composite откатился на 9,41 пунктов (0,12%) DJ Newswires 2019.02.26 19:46
EUR / NZD: облака Ишимоку Когти и Рога: Технические 2019.02.26 20:12
GBP / CAD: облака Ишимоку Когти и Рога: Технические 2019.02.26 20:01Взято из новостей...кто в курсе что за когти, что за рога...какой-то черт рогатый...))
Пока такой мысля:
По технике должна быть 3 волна...пока только две... думаю коррекция/наторговка и пойдет на 3 заход...
Пока такой мысля:
как думаете, насколько отрабатывают индикаторы дивергенции ?
и насколько возможно подобное развитие ?
По технике должна быть 3 волна...пока только две... думаю коррекция/наторговка и пойдет на 3 заход...
как думаете, насколько отрабатывают индикаторы дивергенции ?
и насколько возможно подобное развитие ?
Дивергенции в основном для выхода с позиции, но не для входа. Вход по диверам 50/50, поэтому такой вход не доброкачественный, а вот выходы в таком случае очень даже оправданы.
Дивергенции в основном для выхода с позиции, но не для входа. Вход по диверам 50/50, поэтому такой вход не доброкачественный, а вот выходы в таком случае очень даже оправданы.
просмотрев историю этого индикатора, заметил что большинство его отметок себя отработали, от того и интересуюсь насколько это возможно.
Что касается дивергенции как точки входа, то я с вами согласен, что по науке это хороший выход. Как бы ещё хороший вход просчитать, для такого выхода )