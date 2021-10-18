FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 338

Сергей Криушин:

Какие-то грустные девки пляшут...наверно тоже профита не было... или не заплатили а работу...

Заниматься добычей добычи - не женское дело… (про профит - у всех по-разному)

Anzhela Sityaeva:

Приветствую всех трейдеров и хочу поделиться хорошим настроением в конце очередной недели! Моих сделок на этой неделе не было, поэтому скринов не будет. Но желаю хорошего отдыха и новых достижений на следующей.

 

спасибо, взаимно!

 

Ну что, КИВИ вроде пошел, Еврофунт тоже дернулся, только фунт канада на старте...

Все в пределах моих ожиданий.

И Ауди радует:


 
Понедельник - флэт ;)
 
Renat Akhtyamov:
Понедельник - флэт ;)

Да наверно будут думать - куда пойти, куда податься, кого б найти... да на PROFIT развести...))

как говорил еще Омар Хайям..."в подлунном мире ничего нового...всё было - и всё снова будет... а истина в вине" 

 
Lesorub:

только фунт канада на старте...

Все в пределах моих ожиданий.

Ну хз. Пока разворота не видно(по моей ТС). Ещё на юг может сходить.

Если честно, то у меня таких больших лосей ещё не было.

 
Nikolai Krylov:

Ну хз. Пока разворота не видно(по моей ТС). Ещё на юг может сходить.

Если честно, то у меня таких больших лосей ещё не было.

Эт что, претензия???

 

Кто-нибудь поддерживает/применяет ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ... последнее время стал регулярно придерживаться и частенько совпадает на дневках... так что рекомендую пробовать и делиться успехом или не успехом...))

взгляд в азиатскую щелочку

 
Lesorub:

Эт что, претензия???

Нет, простая констатация факта.

Я даже благодарен за такой урок, который запомню на всю оставшуюся жизнь. Цели использовать можно и нужно, а точки входа использовать свои :)

 
Сергей Криушин:

Кто-нибудь поддерживает/применяет ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ... последнее время стал регулярно придерживаться и частенько совпадает на дневках... так что рекомендую пробовать и делиться успехом или не успехом...))


Всех приветствую! Есть более надежное решение - смотрите за индексом доллара. Пятничный бросок был ожидаемым, три дня готовился. Все мажоры, когда доллар динамичен, под него пляшут.

DX

