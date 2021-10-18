FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 405

Lesorub:

Смачный сигнальчик на Луне (крайний правый). Грех не взять...


Да, и Еня оформила ТР на 105.48

А по дневкам ТР 104.23!!!

Вы правы  надо покупать...

Похоже...Еню тоже...

 
Aleksandr Praslov:

Вы правы  надо покупать...

Привет. От 1.3255-1.3270 будет отскок. Я бы часть позиции зафиксировал.

Aleksandr Yakovlev:

Привет. От 1.3255-1.3270 будет отскок. Я бы часть позиции зафиксировал.

Привет! Спасибо! Попробую.

 

Часть позиции закрыта и поставлен БУ. Надеюсь не выбьет.


Aleksandr Yakovlev:

Привет. От 1.3255-1.3270 будет отскок. Я бы часть позиции зафиксировал.


Вы правы был отскок, но я успел закрыться. Теперь иду на второй заход:)

EurGbp 0,8856 buy
 
sterva:

Соотношение покупателей с продавцами на фунте только сейчас выровнялось. Это может значить, что рванем вверх или зависнем и снова вниз?

у меня было про еву

фунта не торгую пока

Aleksandr Praslov:

Вы правы  надо покупать...

Похоже...Еню тоже...


Закрылся ГЭП по Ене:) Закрываю позиции.

 
Aleksandr Yakovlev:

Хочу показать.

Дневной график, есть зоны накопления, потом пробитие. 

После пробития есть тест, после которого можно смело входить в позицию.

Розовым цветом показал где не было отработки. И там будем, будьте уверены.

Такие же накопления (зоны) есть и на мелких ТФ. Пользуйтесь.


Aleksandr Yakovlev:

Пример. Есть зона на 4Ч. Нижняя граница. Возможен отскок.

Переходим на график 5М и смотрим как развиваются события и ищем зоны.Зона есть, тест и бай.

И нет никаких куклов- муклов. Так ходят все пары из покон веков и будут ходить.


Aleksandr Yakovlev:

По фунту есть 2 не отработанные цели.


Было б чем пользоваться.

Пол года не отработанные цели по фунту говорите?)

Да и EURGBP у вас судя повсему лосик.

В общем спасибо за систему которая "работает из покон веков"

Грааль типа как у лесоруба,-"когда то будет отскок")))

Позиция открылась EURUSDH2- теперь испытаю Новенькую Утилиту .

EURUSDH2

