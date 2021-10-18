FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 405
Смачный сигнальчик на Луне (крайний правый). Грех не взять...
Да, и Еня оформила ТР на 105.48
А по дневкам ТР 104.23!!!
Вы правы надо покупать...
Похоже...Еню тоже...
Привет. От 1.3255-1.3270 будет отскок. Я бы часть позиции зафиксировал.
Привет! Спасибо! Попробую.
Часть позиции закрыта и поставлен БУ. Надеюсь не выбьет.
Вы правы был отскок, но я успел закрыться. Теперь иду на второй заход:)
Соотношение покупателей с продавцами на фунте только сейчас выровнялось. Это может значить, что рванем вверх или зависнем и снова вниз?
у меня было про еву
фунта не торгую пока
Закрылся ГЭП по Ене:) Закрываю позиции.
Хочу показать.
Дневной график, есть зоны накопления, потом пробитие.
После пробития есть тест, после которого можно смело входить в позицию.
Розовым цветом показал где не было отработки. И там будем, будьте уверены.
Такие же накопления (зоны) есть и на мелких ТФ. Пользуйтесь.
Пример. Есть зона на 4Ч. Нижняя граница. Возможен отскок.
Переходим на график 5М и смотрим как развиваются события и ищем зоны.Зона есть, тест и бай.
И нет никаких куклов- муклов. Так ходят все пары из покон веков и будут ходить.
По фунту есть 2 не отработанные цели.
Было б чем пользоваться.
Пол года не отработанные цели по фунту говорите?)
Да и EURGBP у вас судя повсему лосик.
В общем спасибо за систему которая "работает из покон веков"
Грааль типа как у лесоруба,-"когда то будет отскок")))
Позиция открылась EURUSDH2- теперь испытаю Новенькую Утилиту .