FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 372
У кого какие мысли на счёт пары GBP/USD?
Продавай....
А вообще, что-то сегодня на фунте какие-то дикие объемы идут... что-то страшное грядет...)
Не пугай народ раньше времени)))
Все равно - если цена подойдет к 1.1986 она провалиться по идее должна очень быстро... или не)
Та тут, думаю, народ уже обстрелян котировками)
Она была не «далеко» от цены этой, как это называется, исторический минимум? Разве по достижению этой цены рынок не развернётся вверх?
Если народ не обосрется, то развернется. Но в Британии что-то там грызня идет, брексит, все такое... Так что ничего приятного для валюты
Сильвер бабосы дарит даром!
Ничего не понятно :)
Очень плохо! sancho ...
Кстати да, разъясни что на схеме... о_О