FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 372

sancho2034:
У кого какие мысли на счёт пары GBP/USD? 

Продавай....


А вообще, что-то сегодня на фунте какие-то дикие объемы идут... что-то страшное грядет...)

 
Yevhenii Levchenko:

Не пугай народ раньше времени)))

 
Vasiliy Vilkov:

Та тут, думаю, народ уже обстрелян котировками)

Все равно - если цена подойдет к 1.1986 она провалиться по идее должна очень быстро... или не)
 
Yevhenii Levchenko:
Она была не «далеко» от цены этой, как это называется, исторический минимум? Разве по достижению этой цены рынок не развернётся вверх? 
 
sancho2034:
Если народ не обосрется, то развернется. Но в Британии что-то там грызня идет, брексит, все такое... Так что ничего приятного для валюты

 
Yevhenii Levchenko:

Буду следить, завтра несколько новостей по фунту выйдет, посмотрим...
 

Сильвер бабосы дарит даром!


 
Lesorub:

Сильвер бабосы дарит даром!


Ничего не понятно :) 
 
sancho2034:
Очень плохо!  sancho ...

 
sancho2034:
Кстати да, разъясни что на схеме... о_О

