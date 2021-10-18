FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 576

Новый комментарий
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Ну со своими ребятами вы можете развлекаться как хотите

да,этим и занимаемся читая вот такие сообщения о риске в 70%)). Хотя если вы так действительно считаете риски,то смешного тут конечно мало. Но как говориться-каждый дро..ит как хочет)

[Удален]  
Viktar DayTrader:

да,этим и занимаемся читая вот такие сообщения о риске в 70%)). Хотя если вы так действительно считаете риски,то смешного тут конечно мало. Но как говориться-каждый дро..ит как хочет)

Дянкую;) учите матчасть 
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Дянкую;) учите матчасть 

почему вы такой "умный" но не такой богатый.? )))) 70% РИСКА)))) и вам не хворать)

[Удален]  
Viktar DayTrader:

рукалицо))) хотел написать в чем вы ошибаетесь,но не передумал) С моей стороны было глупостью вступать в полемику с дилетантами в трейдинге.  Всех благ) (хотя какие блага с 70% риска)\

Когда с ребятами научитесь торговать, покажите мониторинг. Удачи
[Удален]  
К вашему разочарованию вы для меня несущественны)  но ваши 70% риска)) заслуживают отдельных оваций))) трейдер года )ахахаха
[Удален]  
И отдельно про мониторинг.  Покажите мне в мониторинге хоть одну финансовую компанию, хоть один хедж фонд) мониторинг ему нужно ахахахах))) точно дилетант)
[Удален]  
Viktar DayTrader:
К вашему разочарованию вы для меня несущественны)  но ваши 70% риска)) заслуживают отдельных оваций))) трейдер года )ахахаха
Туповатый юмор, но вам можно. Споки ночи
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Туповатый юмор, но вам можно. Споки ночи

Спасибо за пожелание) и вам спокойной ночи.  

 
поскольку никакими ЭЦП все эти пользовательские соглашения не подписаны они и договор то не будут тем более документом. однако пока интересует. сервисдеск по средствам вообще хотя бы за 2 недели (с выходными это будет месяц) может хотя бы зарегать запрос о пропаже средств у себя? и не надо хихикать вспомните что ли Кипрские банки а таких примеров много.
 
Vladimir Baskakov:
Люблю рождественские сказки, с праздником!:)

Зарегался. Первая очевидная вещь — плечо. На долларовом ПРО оно не больше 200. На центовике - до 1000. Чтобы не спутать со счетом классик у валюты есть суффикс ПРО. 



А вот сигнал Александра 


Всё чисто. Если топите за объективность - то сигнал долларовый и подтверждение выше. Если же нет и в наличие личная неприязнь - ну, это уже несерьёзно)))

1...569570571572573574575576577578579
Новый комментарий