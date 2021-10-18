FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 458

Vladimir Baskakov:
Ну вот и посмотрим, что он решит

Как скажете.
Это ваш выбор...

 
Lesorub:



nzd/jpy закрыли?

 
Vasiliy Vilkov:

Суета сует, тяжело интрадейщику ловить каждое колебание на рынке)))

Колебания заключены внутри тенденции.
Куда направлена тенденция - в ту сторону и открывайтесь на противоположном экстремуме колебания.

 
Vladimir Baskakov:

По крайней мере, те, кто читает мои посты, смогут увидеть для себя возможности...
Читая ваши посты  - невозможно для себя полезное вычленить. 
Да еще после того, как вы зарекомендовали себя в подобном свете, за вами точно никто не пойдёт.
А потом, где ваши результаты торгов..? Где они? То, что вы ни разу не вышли из просадки... Это ваш результат..? 
Не обижайтесь, но вам со мной лучше дружить. И переписываться со мной в личке, как это делают сотни людей по всему Миру.
А вы меня сразу в свои враги определили. 
Работайте над собой.
Это как раз тот самый момент, когда вам нужно признать "кирпич".
Разворачивайтесь. Не надо туда ехать...
))))

Maksim Dlugoborskiy:
По крайней мере, те, кто читает мои посты, смогут увидеть для себя возможности...
Интересно как они с вами переписываются при отключенной кнопке, написать сообщение;) умора
 
Vladimir Baskakov:
Интересно как они с вами переписываются при отключенной кнопке, написать сообщение;) умора

Вам ещё объяснить, как в друзья добавляться?
Похоже вы просто "Затупан".
Мне могут писать личные сообщения только друзья.
Вы, пока что, не претендуете на этот статус.
Однако, у вас есть возможность всё исправить.
Я не злопамятен. ))

Maksim Dlugoborskiy:

Вам ещё объяснить, как в друзья добавляться?
Похоже вы просто "Затупан".
Мне могут писать личные сообщения только друзья.
Вы, пока что, не претендуете на этот статус.
Однако, у вас есть возможность всё исправить.
Я не злопамятен. ))

Тут у меня нет друзей, ни одного. И это прекрасно, никто спамом не заваливает
Все работы хороши)) не сорьтесь господа . 
 
sterva:

nzd/jpy закрыли?

Нежданчик посетил ... 


 

И гружу депо под фунтика...  


