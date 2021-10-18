FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 574
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на рынке - уже не кого нет, кто работает серьёзно!!!
Почти все вложились в Миллиард , на удачу!
Что советую и другим - хотя бы по билетику!!!
Почти все вложились в Миллиард , на удачу!
Что советую и другим - хотя бы по билетику!!!
Так если есть сигнал, зачем упускать шанс то.
Риски конечно до НГ урезал, а так вполне неплохой вход.
Так если есть сигнал, зачем упускать шанс то.
Риски конечно до НГ урезал, а так вполне неплохой вход.
Ведь ты, сам говорил, будет день будет пища !!!
- думаю где то, числа 15 января - востановить торговый счёт-
- а до этого времени вообще всё пьяное и рискованные действия
Вы зарабатывать пришли или за посадкой следить? Я зарабатывать. Поэтому и риск 70-80%. Отсюда и просадка.
А смысл? Чтобы депо не простаивал?
Ведь ты, сам говорил, будет день будет пища !!!
- думаю где то, числа 15 января - востановить торговый счёт-
- а до этого времени вообще всё пьяное и рискованные действия
Я и не отрицаю. Сегодня у меня свободный день. Немного поторговал в свое удовольствие.
Я и не отрицаю. Сегодня у меня свободный день. Немного поторговал в свое удовольствие.
С Наступающим Новым Годом!!! И всех - кто был с нами!!! С Наступающим Всех!!!
С Наступающим Новым Годом!!! И всех - кто был с нами!!! С Наступающим Всех!!!
С наступающим)))
А смысл? Чтобы депо не простаивал?
Я не знаю, что у вас простаивает, у меня все работает
Т.е., сигнал будет проседать до 50-80%?