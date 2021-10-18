FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 574

на рынке - уже не кого нет, кто работает серьёзно!!! 
Alexsandr San:
Почти все вложились в Миллиард , на удачу! 

Что советую и другим - хотя бы по билетику!!! 

 
Так если есть сигнал, зачем упускать шанс то.

Риски конечно до НГ урезал, а так вполне неплохой вход.


Ведь ты, сам говорил, будет день будет пища !!! 

- думаю где то, числа 15 января - востановить  торговый счёт-

- а до этого времени вообще всё пьяное и рискованные действия 

 
Vladimir Baskakov:
Вы зарабатывать пришли или за посадкой следить? Я зарабатывать. Поэтому и риск 70-80%. Отсюда и просадка.

А смысл? Чтобы депо не простаивал?

 
Я и не отрицаю. Сегодня у меня свободный день. Немного поторговал в свое удовольствие.

С Наступающим Новым Годом!!! И всех - кто был с нами!!!  С Наступающим Всех!!!

 
С наступающим)))

Я не знаю, что у вас простаивает, у меня все работает
 
Т.е., сигнал будет проседать до 50-80%?

