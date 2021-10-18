FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 308
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Aleksandr Yakovlev, 2019.06.13 10:41
Хочу пожелать удачи с продажами)))
Сопля 2841. Из коридора вверх- легко.
не я стою на своем - тем более рост нефти в мою пользу играет - инфляция возрастет - фунт станет еще дешевле, ена тем временем должна в гору рвануть - где-то убывает, а где-то сильно прибывает...и о том гласит "Закон ждунглей"...)))
Для фунта не знаю, но по евре развод. )
Да развод конечно, с этой еврой пропади она пропадом - один сплошной развод, как не зайдешь все мимо...тока заманивает сволочь, а зайдешь - вильнет задом и в сторону - облом опять значит...)))
Думаешь сильно рванет...думаю туда сюда и устаканится... это вроде твита Трампа...на то и рассчитанно, хотя вон Еврозона воспряла духом...
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Европейские индексы повышаются на фоне роста цен на нефть
13 Июня 2019, 15:23
да почти что пятница 13...проделки Фреди Крюгера...
Без лишних слов... @Aleksandr Yakovlev скорее прав чем нет.
Это Н1, если бы что-то было фееричное, это было бы заметно не вооруженным глазом.
Нефть и иже с ней.
Индексы - скучно вбок...
Сделка в моменте...
не я стою на своем - тем более рост нефти в мою пользу играет - инфляция возрастет - фунт станет еще дешевле, ена тем временем должна в гору рвануть - где-то убывает, а где-то сильно прибывает...и о том гласит "Закон ждунглей"...)))
На своем - это правильно. Завтра под вечер (в честь пятницы) двинем куда-нибудь....
Куда пойдет фунт хз, но для покупок с текущих должно быть больше денег про запас чем для продажи. https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page12#comment_10164150