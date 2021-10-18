FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 308

Aleksandr Yakovlev:

Сопля 2841. Из коридора вверх- легко.

 
vaz:

не я стою на своем - тем более рост нефти в мою пользу играет - инфляция возрастет - фунт станет еще дешевле, ена тем временем должна в гору рвануть - где-то убывает, а где-то сильно прибывает...и о том гласит "Закон ждунглей"...)))

 
Сергей Криушин:

упс

Для фунта не знаю, но по евре развод. )

 
sterva:

Да развод конечно, с этой еврой пропади она пропадом - один сплошной развод, как не зайдешь все мимо...тока заманивает сволочь, а зайдешь - вильнет задом и в сторону - облом опять значит...)))

евра обманщица

 
фунтяра что-то тормазнулся - может только стопы собирает...из последних сил своих брекситом вымотанных...но зато свободу получат от "Брюссельской капусты"... а свобода превыше всего, свободолюбивых уважают, а всяких коллективно безответственных и свободных только в сексе...как-то не очень...
 
Сергей Криушин:

Думаешь сильно рванет...думаю туда сюда и устаканится... это вроде твита Трампа...на  то и рассчитанно, хотя вон Еврозона воспряла духом...

ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Европейские индексы повышаются на фоне роста цен на нефть

13 Июня 2019, 15:23

да почти что пятница 13...проделки Фреди Крюгера... 

Без лишних слов... @Aleksandr Yakovlev скорее прав чем нет.

Это Н1, если бы что-то было фееричное, это было бы заметно не вооруженным глазом.

Нефть и иже с ней.

Нефть

Индексы - скучно вбок...

Индексы


 

Сделка в моменте...

EURGBP

 
Anzhela Sityaeva:

Без лишних слов... @Aleksandr Yakovlev скорее прав чем нет.

Это Н1, если бы что-то было фееричное, это было бы заметно не вооруженным глазом.

Нефть и иже с ней.

Индексы - скучно вбок...


Как ни странно, тоже почти пол дня в на языке крутится...Этот мой последний шанс на "Титанике"... и не надо грез, не надо паники, хочешь сел иль можешь бай...по барабану, все равно - ты уже давно на Титанике...((( 

да не торговля, а вымогалово какое-то...противно смотреть даже
 
Сергей Криушин:

не я стою на своем - тем более рост нефти в мою пользу играет - инфляция возрастет - фунт станет еще дешевле, ена тем временем должна в гору рвануть - где-то убывает, а где-то сильно прибывает...и о том гласит "Закон ждунглей"...)))

На своем - это правильно. Завтра под вечер (в честь пятницы) двинем  куда-нибудь....

 

Куда пойдет фунт хз, но для покупок с текущих должно быть больше денег про запас чем для продажи. https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page12#comment_10164150

GBPUSDDaily_1_

