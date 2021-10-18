FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 163
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Именно эти 70 пунктов меня удерживают от покупки, я уж третий день выжидаю.
Хотя вполне возможно я ошибаюсь.
Именно эти 70 пунктов меня удерживают от покупки, я уж третий день выжидаю.
Тимур, я даже пытаться не буду тебя переубеждать. Не принято.
Здесь просто говорят то, как видят рынок участники.
Я вижу так, ты видишь по другому. Рынок рассудит.
Даже мега супер опытные трейдеры ошибаются, а про нас с тобой я вообще молчу)))
Но по крайней мере все таки поманеньку цена движется наверх)))
Тимур, я даже пытаться не буду тебя переубеждать. Не принято.
Здесь просто говорят то, как видят рынок участники.
Я вижу так, ты видишь по другому. Рынок рассудит.
Даже мега супер опытные трейдеры ошибаются, а про нас с тобой я вообще молчу)))
Особенно я) я себе уже напрогнозировал )
Нос еврой я всё же пока воздержусь, лучше недобрать эти пункты, чем потом сушить вёсла )
Особенно я) я себе уже напрогнозировал )
Нос еврой я всё же пока воздержусь, лучше недобрать эти пункты, чем потом сушить вёсла )
"И это правильный ответ". Слова из какого то шоу вспомнились))
"И это правильный ответ". Слова из какого то шоу вспомнились))
С еврой это ладно,евра не импульсивная пара, а вот фунтик меня волнует. тут без того, никак не разберёшься куда он хочет, а он ещё и рельсов настрочил в обе стороны )
С еврой это ладно,евра не импульсивная пара, а вот фунтик меня волнует. тут без того, никак не разберёшься куда он хочет, а он ещё и рельсов настрочил в обе стороны )
у меня тож показало 1.3554, только с дневного, мне бы ещё на юга заглянуть, собрать там разбросанные ордера )
Что нибудь бросается в глаза?)))
Бьет не в бровь - а между глаз...нокаут...))
значит тоже начинаю прикупать - закинул большую сеть на покупки...))
Бьет не в бровь - а между глаз...нокаут...))
значит тоже начинаю прикупать - закинул большую сеть на покупки...))
Помните, за ваши сделки в ответе только вы сами и никто другой.)))
Помните, за ваши сделки в ответе только вы сами и никто другой.)))
Дак это понятно... последнее время стал тихо тихо так 10 -15% остальное сетями в расчете на рывок/отскок...))