FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 163

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Хотя вполне возможно я ошибаюсь.  
Именно эти 70 пунктов меня удерживают от покупки, я уж третий день выжидаю.
 
timur1982:
Хотя вполне возможно я ошибаюсь.  
Именно эти 70 пунктов меня удерживают от покупки, я уж третий день выжидаю.

Тимур, я даже пытаться не буду тебя переубеждать. Не принято. 

Здесь просто говорят то, как видят рынок участники.

 Я вижу так, ты видишь по другому. Рынок рассудит.

 Даже мега супер опытные трейдеры ошибаются, а про нас с тобой я вообще молчу)))

Но по крайней мере все таки поманеньку цена движется наверх)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Тимур, я даже пытаться не буду тебя переубеждать. Не принято. 

Здесь просто говорят то, как видят рынок участники.

 Я вижу так, ты видишь по другому. Рынок рассудит.

 Даже мега супер опытные трейдеры ошибаются, а про нас с тобой я вообще молчу)))

Особенно я) я себе уже напрогнозировал )


Нос еврой я всё же пока воздержусь, лучше недобрать эти пункты, чем потом сушить вёсла )

 
timur1982:

Особенно я) я себе уже напрогнозировал )


Нос еврой я всё же пока воздержусь, лучше недобрать эти пункты, чем потом сушить вёсла )

"И это правильный ответ". Слова из какого то шоу вспомнились))

 
Aleksandr Yakovlev:

"И это правильный ответ". Слова из какого то шоу вспомнились))

С еврой это ладно,евра не импульсивная пара, а вот фунтик меня волнует. тут без того, никак не разберёшься куда он хочет, а он ещё и рельсов настрочил в обе стороны )

 
timur1982:

С еврой это ладно,евра не импульсивная пара, а вот фунтик меня волнует. тут без того, никак не разберёшься куда он хочет, а он ещё и рельсов настрочил в обе стороны )

 
Aleksandr Yakovlev:

у меня тож показало 1.3554, только с дневного, мне бы ещё на юга заглянуть, собрать там разбросанные ордера )

 
Aleksandr Yakovlev:

Что нибудь бросается в глаза?)))


Бьет не в бровь - а между глаз...нокаут...))

значит тоже начинаю прикупать - закинул большую сеть на покупки...))

 
Сергей Криушин:

Бьет не в бровь - а между глаз...нокаут...))

значит тоже начинаю прикупать - закинул большую сеть на покупки...))

Помните, за ваши сделки в ответе только вы сами и никто другой.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Помните, за ваши сделки в ответе только вы сами и никто другой.)))

Дак это понятно... последнее время стал тихо тихо так 10 -15% остальное сетями в расчете на рывок/отскок...))

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