FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 411

Новый комментарий
 
Сегодня Евро идет вниз на 1.0927 затем отскок вверх,вялая валюта .По Франку встал вниз на 0.9815.Коридор у него огромный от 0.96 до 1.17 и ходит быстрее.
 
Alexxl2008:
Сегодня Евро идет вниз на 1.0927 затем отскок вверх,вялая валюта .По Франку встал вниз на 0.9815.Коридор у него огромный от 0.96 до 1.17 и ходит быстрее.

как скажешь...

 
Завтра новости по  NZDUSD в 5 утра по Москве .Как раз сейчас пара разворачивается с 0.6315 вниз на 0.6250 
 
Alexxl2008:
Завтра новости по  NZDUSD в 5 утра по Москве . Как раз сейчас пара разворачивается с 0.6315 вниз на 0.6250 

А что там ОНИ забыли?

Самое то сгонять в 64 фигу. За долгами... 

 
 NZDUSD вразнос идет ,может уже сегодня вниз на 0.6250 при открытии  в 22-30 сходить и к утру в10-30 сюда же вернутся. Затем повторяем с большим размахом.По франку тоже самое, но с еще большим диапазоном, 5 день на нем работаю.
 
Aleksandr Yakovlev:

Пока не будет одного из сценарий, входить в рынок не буду.


Евробакс давно пытается вырасти но кто то льет серную кислоту на молодые поросли.

 
Vasiliy Vilkov:

Евробакс давно пытается вырасти но кто то льет серную кислоту на молодые поросли.

Это не важно. Сценарий отработал. Был вход в позицию, часть профита забрал, остальное в БУ.


 
Vasiliy Vilkov:

Евробакс давно пытается вырасти но кто то льет серную кислоту на молодые поросли.

Все просто...


 

И тоже, жевали сопли, жевали ...

А кинуть палченку, и жизнь налаживается ...

 
Aleksandr Klapatyuk:

кто то вниз собирается EURUSDH2




А кули им там делать???


1...404405406407408409410411412413414415416417418...579
Новый комментарий