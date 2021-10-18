FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 411
Сегодня Евро идет вниз на 1.0927 затем отскок вверх,вялая валюта .По Франку встал вниз на 0.9815.Коридор у него огромный от 0.96 до 1.17 и ходит быстрее.
как скажешь...
Завтра новости по NZDUSD в 5 утра по Москве . Как раз сейчас пара разворачивается с 0.6315 вниз на 0.6250
А что там ОНИ забыли?
Самое то сгонять в 64 фигу. За долгами...
Пока не будет одного из сценарий, входить в рынок не буду.
Евробакс давно пытается вырасти но кто то льет серную кислоту на молодые поросли.
Это не важно. Сценарий отработал. Был вход в позицию, часть профита забрал, остальное в БУ.
Все просто...
И тоже, жевали сопли, жевали ...
А кинуть палченку, и жизнь налаживается ...
кто то вниз собирается EURUSDH2
А кули им там делать???