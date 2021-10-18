FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 123

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Nikolai Krylov:

Это по каким парам золотые горы? Может и нам направление покажите ;)

Все картинки выше нарисованы.

Киви, Фунт, Еня...    

 
Nikolai Krylov:

Это по каким парам золотые горы? Может и нам направление покажите ;)

Уже поздновато)))) для золотых гор.

Лесоруб, а какие цели( где ТП )?    

 
Vladimir Sadov:

Уже поздновато)))) для золотых гор.

Лесоруб, а какие цели( где ТП )?    

Блин, пойду на курсы по Вангованию...

Вы, если задаете вопрос, то хоть читайте, о чем пишите.

Что спросить то хотели???

 
Lesorub:

Блин, пойду на курсы по Вангованию...

Вы, если задаете вопрос, то хоть читайте, о чем пишите.

Что спросить то хотели???

Сори.

Я всё про Лунь.

Вы написали что цели ещё не отработанны, вот я и спрашиваю - до куда ?

 
Renat Akhtyamov:

вот правельный рисунок, т.е. потеряны зелененькие кружочки в зеленых зонах и средняя линия имеет другой наклон:

смысл - движение по тренду происходит моментально, остальное - флет

просто я на вскидку нарисовал, прямоугольников больше на самом деле

и это, ... твои прогнозные красные стрелочки....

ну посмотри вобщем - движения вниз там и не было и не должно было быть, там флет с разной амплитудой - волотильностью то бишь.

а счас енька может коснуться черной линии, но произойдет это сегодня или завтра - вилами на воде

при этом может получиться так, что продажа якобы с хая окажется в убытке в конечном итоге.

Теперь так: 

Ренат, красные стрелочки - не прогноз, а места возможного разворота. Тренд - не средняя, верхняя, или нижняя линия; трендовая - это фильтр сигналов разворота, перерисовывающийся по предыдущим данным. Нечто вроде колена зигзага, но полезнее. 

В чем я с тобою полностью согласен: занимаемся групповым онанизмом, применяя один подход к анализу принципиально разных валютных пар, без попытки анализа их фундаментального отличия. Вот я только что попытался применить физический подход к анализу Ены, могу еще швейцарским франком посмешить, а Александр смешит поиском статистических закономерностей на Евре. Ползай задом наперед, делай все наоборот ) 

 
Алексей Тарабанов:

Теперь так: 

Ренат, красные стрелочки - не прогноз, а места возможного разворота. Тренд - не средняя, верхняя, или нижняя линия; трендовая - это фильтр сигналов разворота, перерисовывающийся по предыдущим данным. Нечто вроде колена зигзага, но полезнее. 

В чем я с тобою полностью согласен: занимаемся групповым онанизмом, применяя один подход к анализу принципиально разных валютных пар, без попытки анализа их фундаментального отличия. Вот я только что попытался применить физический подход к анализу Ены, могу еще швейцарским франком посмешить, а Александр смешит поиском статистических закономерностей на Евре. Ползай задом наперед, делай все наоборот ) 

Хорошая линия, очень

Теперь в местах пересечения горизонтальки и будет познавательно, возможно полезно

 
Renat Akhtyamov:

Хорошая линия, очень

Теперь в местах пересечения горизонтальки и будет познавательно, возможно полезно

Горизонталька на уровне 111,786. Не забудь проверить условие пробоя тренда. Кстати, его еще нужно придумать,- готов? 

И не забывай, что для ены я считаю свой подход неприменимым. 

 
Алексей Тарабанов:

Горизонталька на уровне 111,786. Не забудь проверить условие пробоя тренда. Кстати, его еще нужно придумать,- готов? 

ну я же не торгую от фирмы ;)

горизонталька будет 111.95, продолжительность с лева переносим на право

прогноз - флет 3-4 дня

по флету выявится тенденция

 
Vladimir Sadov:

Сори.

Я всё про Лунь.

Вы написали что цели ещё не отработанны, вот я и спрашиваю - до куда ?

Другое дело...


 
Renat Akhtyamov:

ну я же не торгую от фирмы ;)

горизонталька будет 111,95, продолжительность с лева переносим на право

прогноз - флет 3-4 дня

На флет ены до конца недели согласен. 

И нахрена тренды рисовать было? 

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