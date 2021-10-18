FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 123
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Это по каким парам золотые горы? Может и нам направление покажите ;)
Все картинки выше нарисованы.
Киви, Фунт, Еня...
Это по каким парам золотые горы? Может и нам направление покажите ;)
Уже поздновато)))) для золотых гор.
Лесоруб, а какие цели( где ТП )?
Уже поздновато)))) для золотых гор.
Лесоруб, а какие цели( где ТП )?
Блин, пойду на курсы по Вангованию...
Вы, если задаете вопрос, то хоть читайте, о чем пишите.
Что спросить то хотели???
Блин, пойду на курсы по Вангованию...
Вы, если задаете вопрос, то хоть читайте, о чем пишите.
Что спросить то хотели???
Сори.
Я всё про Лунь.
Вы написали что цели ещё не отработанны, вот я и спрашиваю - до куда ?
вот правельный рисунок, т.е. потеряны зелененькие кружочки в зеленых зонах и средняя линия имеет другой наклон:
смысл - движение по тренду происходит моментально, остальное - флет
просто я на вскидку нарисовал, прямоугольников больше на самом деле
и это, ... твои прогнозные красные стрелочки....
ну посмотри вобщем - движения вниз там и не было и не должно было быть, там флет с разной амплитудой - волотильностью то бишь.
а счас енька может коснуться черной линии, но произойдет это сегодня или завтра - вилами на воде
при этом может получиться так, что продажа якобы с хая окажется в убытке в конечном итоге.
Теперь так:
Ренат, красные стрелочки - не прогноз, а места возможного разворота. Тренд - не средняя, верхняя, или нижняя линия; трендовая - это фильтр сигналов разворота, перерисовывающийся по предыдущим данным. Нечто вроде колена зигзага, но полезнее.
В чем я с тобою полностью согласен: занимаемся групповым онанизмом, применяя один подход к анализу принципиально разных валютных пар, без попытки анализа их фундаментального отличия. Вот я только что попытался применить физический подход к анализу Ены, могу еще швейцарским франком посмешить, а Александр смешит поиском статистических закономерностей на Евре. Ползай задом наперед, делай все наоборот )
Теперь так:
Ренат, красные стрелочки - не прогноз, а места возможного разворота. Тренд - не средняя, верхняя, или нижняя линия; трендовая - это фильтр сигналов разворота, перерисовывающийся по предыдущим данным. Нечто вроде колена зигзага, но полезнее.
В чем я с тобою полностью согласен: занимаемся групповым онанизмом, применяя один подход к анализу принципиально разных валютных пар, без попытки анализа их фундаментального отличия. Вот я только что попытался применить физический подход к анализу Ены, могу еще швейцарским франком посмешить, а Александр смешит поиском статистических закономерностей на Евре. Ползай задом наперед, делай все наоборот )
Хорошая линия, очень
Теперь в местах пересечения горизонтальки и будет познавательно, возможно полезно
Хорошая линия, очень
Теперь в местах пересечения горизонтальки и будет познавательно, возможно полезно
Горизонталька на уровне 111,786. Не забудь проверить условие пробоя тренда. Кстати, его еще нужно придумать,- готов?
И не забывай, что для ены я считаю свой подход неприменимым.
Горизонталька на уровне 111,786. Не забудь проверить условие пробоя тренда. Кстати, его еще нужно придумать,- готов?
ну я же не торгую от фирмы ;)
горизонталька будет 111.95, продолжительность с лева переносим на право
прогноз - флет 3-4 дня
по флету выявится тенденция
Сори.
Я всё про Лунь.
Вы написали что цели ещё не отработанны, вот я и спрашиваю - до куда ?
Другое дело...
ну я же не торгую от фирмы ;)
горизонталька будет 111,95, продолжительность с лева переносим на правопрогноз - флет 3-4 дня
На флет ены до конца недели согласен.
И нахрена тренды рисовать было?