FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 171

Lesorub:


Ага примерно понятно, что скорей всего по низам пойдет...

Спасибо...

 
Lesorub:

Наша Еня:


А наша AUDUSD ?

 
Алексей Тарабанов:

А наша AUDUSD ?


Круче бабы Ванги!!!


а здесь по скромному...



 
timur1982:

Lesorub конечно знатный специалист и уважаемый, но самому думать тоже надо )

Aleksandr Yakovlev извини, стырил на твоей страничке )


Да ничего страшного. Привет.

 

Как то так.


 

Предположительно в коррекционном канале.

Всем Салют! На настоящий момент такая картина

 

 
Dmitriy Forex:
Всем Салют! На настоящий момент такая картина 

Привет. Цель немного выше.


 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Цель немного выше.


Немного выше слабо сказано) Выглядит красиво, в более долгосрочной перспективе вполне логично

 

Порисовал тут малость)))

Хотя кто его знает как оно будет))

