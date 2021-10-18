FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 171
Ага примерно понятно, что скорей всего по низам пойдет...
Спасибо...
Наша Еня:
А наша AUDUSD ?
А наша AUDUSD ?
Круче бабы Ванги!!!
а здесь по скромному...
Lesorub конечно знатный специалист и уважаемый, но самому думать тоже надо )
Aleksandr Yakovlev извини, стырил на твоей страничке )
Да ничего страшного. Привет.
Как то так.
Предположительно в коррекционном канале.
Всем Салют! На настоящий момент такая картина
Привет. Цель немного выше.
Немного выше слабо сказано) Выглядит красиво, в более долгосрочной перспективе вполне логично
Порисовал тут малость)))
Хотя кто его знает как оно будет))