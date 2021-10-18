FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 69
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Не знаю, что приключится, но БАКС - труп ходячий !!!
Если труп... то нефтянка должна в + уйти по логике чем дешевле бакс, тем больше нужно отдать за нефть...или у них со своей добычей все перевернулось - значит тоже подсели на трубу... им значит тоже скоро труба придет...(((
Если труп... то нефтянка должна в + уйти по логике чем дешевле бакс, тем больше нужно отдать за нефть...или у них со своей добычей все перевернулось - значит тоже подсели на трубу... им значит тоже скоро труба придет...(((
Наплевать на логику... Есть сигнал на инструменте - он отработается.
Иначе, зачем его рисовать КУКЛу???
Смотрю каждый инструмент отдельно!!!
Наплевать на логику... Есть сигнал на инструменте - он отработается.
Иначе, зачем его рисовать КУКЛу???
Смотрю каждый инструмент отдельно!!!
эта картинка для продаж?
Наплевать на логику... Есть сигнал на инструменте - он отработается.
Иначе, зачем его рисовать КУКЛу???
Смотрю каждый инструмент отдельно!!!
Никак не могу перебороть себя...страшно аж жуть... иду по следу, но тихо-тихо, чтоб не испугать кукловода...))
DJI итого на сегодня 800 грамм. Но так пока и не разобрался, где уровни сопротивления
TP ставлю по наитию. Даже иногда SL не ставлю, т.к. аптренд на высоких TF
А что будет в понедельник? Или во вторник?
Палки нуно чтить!!!
Не - а. Не в понедельник и не во вторник. Сегодня.
Не - а. Не в понедельник и не во вторник. Сегодня.
Договорились...
Что-то всё идет как доктор прописал...даже не верится, что Кукл так всё и отдаст...
И таки да енка тоже пошла...хотя долго сопротивлялась..)))
Евра тоже вроде как развернулась... фантастика какая-то...))