FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 69

Новый комментарий
 
Lesorub:

Не знаю, что приключится, но БАКС - труп ходячий !!!


Если труп... то нефтянка должна в + уйти по логике чем дешевле бакс, тем больше нужно отдать за нефть...или у них со своей добычей все перевернулось - значит тоже подсели на трубу... им значит тоже скоро труба придет...(((

 
Сергей Криушин:

Если труп... то нефтянка должна в + уйти по логике чем дешевле бакс, тем больше нужно отдать за нефть...или у них со своей добычей все перевернулось - значит тоже подсели на трубу... им значит тоже скоро труба придет...(((

Наплевать на логику... Есть сигнал на инструменте - он отработается.

Иначе, зачем его рисовать КУКЛу???

Смотрю каждый инструмент отдельно!!!


 
Lesorub:

Наплевать на логику... Есть сигнал на инструменте - он отработается.

Иначе, зачем его рисовать КУКЛу???

Смотрю каждый инструмент отдельно!!!


эта картинка для продаж?

 
Lesorub:

Наплевать на логику... Есть сигнал на инструменте - он отработается.

Иначе, зачем его рисовать КУКЛу???

Смотрю каждый инструмент отдельно!!!


Никак не могу перебороть себя...страшно аж жуть... иду по следу, но тихо-тихо, чтоб не испугать кукловода...))

 

DJI итого на сегодня 800 грамм. Но так пока и не разобрался, где уровни сопротивления

TP ставлю по наитию. Даже иногда SL не ставлю, т.к. аптренд на высоких TF

Файлы:
2019-02-06_00-22-36.png  23 kb
 
Lesorub:

А что будет в понедельник? Или во вторник?

Палки нуно чтить!!!


Не - а. Не в понедельник и не во вторник. Сегодня.  

 
Алексей Тарабанов:

Не - а. Не в понедельник и не во вторник. Сегодня.  

Договорились...


 

Что-то всё идет как доктор прописал...даже не верится, что Кукл так всё и отдаст...


 

И таки да енка тоже пошла...хотя долго сопротивлялась..)))


 

Евра тоже вроде как развернулась... фантастика какая-то...))

Евра разворот

1...626364656667686970717273747576...579
Новый комментарий