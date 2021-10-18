FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 489
в смысле, сейчас чтоли?
поздно пить боржоми, откат теперь надо подождать
Я ждать не стал можно не дождаться)
Всем привет. фунтканадец взял малеха.
Кто то сомневался что фунт будет внизу. Вот результат. А я ведь говорил.
По евроене цена сделала финт ушами.
Вчера был сигнал на продажу, сегодня немного отскочила и идет в нужном направлении.
Цели внизу.
Скачок 2000 туда, 2000 сюда и все в проигрыше.
Ждите.
Позавчера совершил ошибку со входом.
Сегодня вроде правильный вход.
Был обратный импульс и он перебил первый импульс.
цена вроде как закрепилась и сделал небольшой лот на покупку.
После выхода из зоны накопления сделаю еще вход.
где 2000, не могу увидеть?
жди.
жди.