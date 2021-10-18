FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 489

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

в смысле, сейчас чтоли?

поздно пить боржоми, откат теперь надо подождать

Я ждать не стал можно не дождаться)

 
Vasiliy Vilkov:

Я ждать не стал можно не дождаться)

ну и?
 

Всем привет. фунтканадец взял малеха.


 

Кто то сомневался что фунт будет внизу. Вот результат. А я ведь говорил.


 

По евроене цена сделала финт ушами.

Вчера был сигнал на продажу, сегодня немного отскочила и идет в нужном направлении.

Цели внизу.


 

Скачок 2000 туда, 2000 сюда и все в проигрыше.

Ждите.

 

Позавчера совершил ошибку со входом.

Сегодня вроде правильный вход.

Был обратный импульс и он перебил первый импульс.

цена вроде как закрепилась и сделал небольшой лот на покупку.

После выхода из зоны накопления сделаю еще вход.


 
Martin Cheguevara:

Скачок 2000 туда, 2000 сюда и все в проигрыше.

Ждите.

где 2000, не могу увидеть?
 
Renat Akhtyamov:
где 2000, не могу увидеть?

жди.

 
Martin Cheguevara:

жди.

еще 2000 или вместе с этим?
1...482483484485486487488489490491492493494495496...579
Новый комментарий