FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 105
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Lesorub:
А эту пару я бы уже не брал:
Касание ТР есть, остальное от лукавого...
Респект!
....Но это если посмотреть на твои палки на дневке.
А есть ещё палочки на неделе и там можно кинуть цель по другому. 800пп от текущей вниз. Палки вроде как действующие и до хая 400пп.
Что скажешь?
Поход вниз к 108.72 может оказаться приятной неожиданностью...
Чтоб сходить вниз, нужно забрать стоповые сверху
Чтоб сходить вниз, нужно забрать стоповые сверху
А вы знаете, где они???
Я в прошлом году все хотел сходить туда, но, КУКЛ сводил меня на 920 п. вниз...
Если честно, духу не хватило, пришлось крыть эту лажу.
А вы знаете, где они???
Я в прошлом году все хотел сходить туда, но, КУКЛ сводил меня на 920 п. вниз...
Если честно, духу не хватило, пришлось крыть эту лажу.
Ну знать конечно не дано, но предположить можно. Мы ведь торгуем вероятности, вот Я вижу такую вероятность.
Вот ещё одна вероятность по ауди/кад
Ну знать конечно не дано, но предположить можно. Мы ведь торгуем вероятности, вот Я вижу такую вероятность.
Дано...
Вот ещё одна вероятность по ауди/кад
бери чуток выше. 94200
бери чуток выше. 94200
Выше - дорого, лучше буду вне рынка по этой паре
Я торгую 15 пар, поэтому ордеров много, что-то да сработает. Но основная масса - алерты, ордера только в местах наиболее вероятных быстрых разворотов
ауди/новоз
Сигнал:
Отработка:
Сигнал:
Отработка:
это я так понимаю, была однодневная коррекция.
тож с неё пару купонов взял.