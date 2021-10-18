FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 11

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Lesorub:

Здесь 50х50. Именно в двустороннем аукционе.

Можно попробовать поставить на уровне 50% от высоты палок Buy limit и Sell stop c зазором, ну пусть будет в 10 пунктов.

Может быть в этой ситуации есть смысл опираться на "палки" с меньших ТФ?

 
Anzhela Sityaeva:

Может быть в этой ситуации есть смысл опираться на "палки" с меньших ТФ?

Во флете да...

В тренде (в загоне), рулят дневки (и лучше по ним держать ориентир на лимиты).

Пример взятия ранних долгов с дневок и загона в противоход - USDJPY


Да что гадать то... Пишите любую пару, посмотрим. На торговой неделе проверим.

Дабы чушь прекрасную не нести...

 
Lesorub:

Благодарю за ответ и буду держать пальцы за вашу удачу, перенос с прошлого года ены и канадца получилось нервотрёпно пожалуй, но похоже все разрулится благополучно в этот раз!

 
Anzhela Sityaeva:

Благодарю за ответ и буду держать пальцы за вашу удачу, перенос с прошлого года ены и канадца получилось нервотрёпно пожалуй, но похоже все разрулится благополучно в этот раз!

Канадец по плану...

Да и Енька. Только депо нужно соответствующее и риск.

Мы же знаем уровни возможных разворотов и целей на основе дров по дневкам ...

 

Ну что, рыжика выше обозначил, даже стопы поставил...

Чтоб в ступор не вводить, окончивших различные местные академии:

В бой, прям с открытия...

 
Lesorub:

Во флете да...

В тренде (в загоне), рулят дневки (и лучше по ним держать ориентир на лимиты).

Пример взятия ранних долгов с дневок и загона в противоход - USDJPY


Да что гадать то... Пишите любую пару, посмотрим. На торговой неделе проверим.

Дабы чушь прекрасную не нести...

Привет Лесоруб. 

Всех с прошедшими праздниками.

У тебя всё лучше и лучше получается!

Вспоминаю когда ты появился на этом форуме что было и если сравнить сейчас, то ты много добился своим упорством, молодца!!!

Тебе надо попробовать(мой дружеский совет) обращать внимание на палки со старших таймов(неделя, день) и замечать на каком уровне и периоде(год, квартал) они сформировались. На этом промежутке и формируется перелом или продолжение тренда. Там увидишь ещё определённые закономерности.

 

Пример на рыжем, цель первая указана, достижение цели максимум  3недели. Торгуем от верхней желтой зоны с учетом рисков...


 

По USDCHF долгосрочный прогноз по квартальным зонам внизу срок исполнения макс 3квартал 2019:


 
Lesorub:


Фибо 143.19 по умолчанию не показывает. Настаивать надо?

 
Да и ещё, указал две пары с целями... но для рыжего цели в продажи в короткую(с обязательным стопом) у меня и основные это далее покупка, для второй пары продажи долгосрочные, покупки в короткую(стоп)...
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