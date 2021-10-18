FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 11
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Здесь 50х50. Именно в двустороннем аукционе.
Можно попробовать поставить на уровне 50% от высоты палок Buy limit и Sell stop c зазором, ну пусть будет в 10 пунктов.
Может быть в этой ситуации есть смысл опираться на "палки" с меньших ТФ?
Может быть в этой ситуации есть смысл опираться на "палки" с меньших ТФ?
Во флете да...
В тренде (в загоне), рулят дневки (и лучше по ним держать ориентир на лимиты).
Пример взятия ранних долгов с дневок и загона в противоход - USDJPY
Да что гадать то... Пишите любую пару, посмотрим. На торговой неделе проверим.
Дабы чушь прекрасную не нести...
Благодарю за ответ и буду держать пальцы за вашу удачу, перенос с прошлого года ены и канадца получилось нервотрёпно пожалуй, но похоже все разрулится благополучно в этот раз!
Благодарю за ответ и буду держать пальцы за вашу удачу, перенос с прошлого года ены и канадца получилось нервотрёпно пожалуй, но похоже все разрулится благополучно в этот раз!
Канадец по плану...
Да и Енька. Только депо нужно соответствующее и риск.
Мы же знаем уровни возможных разворотов и целей на основе дров по дневкам ...
Ну что, рыжика выше обозначил, даже стопы поставил...
Чтоб в ступор не вводить, окончивших различные местные академии:
В бой, прям с открытия...
Во флете да...
В тренде (в загоне), рулят дневки (и лучше по ним держать ориентир на лимиты).
Пример взятия ранних долгов с дневок и загона в противоход - USDJPY
Да что гадать то... Пишите любую пару, посмотрим. На торговой неделе проверим.
Дабы чушь прекрасную не нести...
Привет Лесоруб.
Всех с прошедшими праздниками.
У тебя всё лучше и лучше получается!
Вспоминаю когда ты появился на этом форуме что было и если сравнить сейчас, то ты много добился своим упорством, молодца!!!
Тебе надо попробовать(мой дружеский совет) обращать внимание на палки со старших таймов(неделя, день) и замечать на каком уровне и периоде(год, квартал) они сформировались. На этом промежутке и формируется перелом или продолжение тренда. Там увидишь ещё определённые закономерности.
Пример на рыжем, цель первая указана, достижение цели максимум 3недели. Торгуем от верхней желтой зоны с учетом рисков...
По USDCHF долгосрочный прогноз по квартальным зонам внизу срок исполнения макс 3квартал 2019:
Фибо 143.19 по умолчанию не показывает. Настаивать надо?