FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 472
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что -то, я очкую . не пойдёт он случайно ещё выше ? GBPUSDH2
Пойдет, но думаю не сразу, пока народ будет фиксить профит я должен заработать на отскоке, как говорится на пир не успел хоть крохи с барского стола собрать)
Всем привет. Фунт перебил июньские максимумы. Сейчас рассматриваю только продажи
Цели внизу в районе фиолетовой линии. Переходим на график м15 и ищем точку входа.
Риск на сделку сделаю в районе 5%
Всем привет. Фунт перебил июньские максимумы. Сейчас рассматриваю только продажи
Цели внизу в районе фиолетовой линии. Переходим на график м15 и ищем точку входа.
Риск на сделку сделаю в районе 5%
отслеживание риска - это гудот Aleksandr Klapatyuk по крайней мере уже не слышно, что слил ;)
отслеживание риска - это гудот Aleksandr Klapatyuk по крайней мере уже не слышно, что слил ;)
Риски всегда контролирую.
У Aleksandr Klapatyuk надеюсь все у него получиться)))
ChfJpy sell 109,6
TP 107,9
ChfJpy sell 109,6
TP 107,9
Повелись ???
Типа так...
Повелись ???
В смысле?