Так что, так и не договорились они?
 
Aleksandr Klapatyuk:

что -то, я очкую . не пойдёт он случайно ещё выше ? GBPUSDH2


Пойдет, но думаю не сразу, пока народ будет фиксить профит  я должен заработать на отскоке, как говорится на пир не успел хоть крохи с барского стола собрать)

 
Были новости по фунту в час ночи с сильной важностью и если вдруг оказалось, что они как будто бы произвели пустышку или ничего не сделали на самом деле в момент выхода по времени, то это еще не означает, что все будет тихо и гладко на рынке. А скорее всего последствия покажут себя в 11.30 или на протяжении всего торгового дня скачком цены в одну сторону к примеру на фунте с долларом с падением.
 

Всем привет. Фунт перебил июньские максимумы. Сейчас рассматриваю только продажи

Цели внизу в районе фиолетовой линии. Переходим на график м15 и ищем точку входа.

Риск на сделку сделаю в районе 5%

 
отслеживание риска - это гуд

от Aleksandr Klapatyuk по крайней мере уже не слышно, что слил ;)
 
Renat Akhtyamov:

отслеживание риска - это гуд

от Aleksandr Klapatyuk по крайней мере уже не слышно, что слил ;)

Риски всегда контролирую.

У Aleksandr Klapatyuk надеюсь все у него получиться)))

ChfJpy sell 109,6

TP 107,9

ChfJpy

 
Vladimir Baskakov:

ChfJpy sell 109,6

TP 107,9


Повелись ???

 

Типа так...

Lesorub:

Повелись ???

В смысле?

