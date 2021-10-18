FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 172

Aleksandr Yakovlev:

Да ничего страшного. Привет.

Привет.
В обед буду на связи, надеюсь ответишь ? есть вопрос ....

 
timur1982:

Часов до 3 по Москве дома, потом гулять с мелким пойду.

Но отвечу сегодня точно.

 

Кручу, верчу, обмануть хочу...


 
Вчерашнюю сделку по USDCAD переносим SL на отметку 1.33396 и расслабляемся
 

Бешанинка...


 

Как и предполагал выше на скрине, после отбития на север.


 

Оооо, масть поперла...


 
Lesorub:

Оооо, масть поперла...


да. что-то последние дни всё по фен-шую идет...и куда кукл смотрит...или откармливает... потом забивать начнет особо ретивых...

 
Vasiliy Vilkov:

EUR/USD Только набираем лонг, завтра к вечеру будет высоко...)

Я еще и на бинарах суточный опцион на рост взял  по евробаксу с исполнением завтра в 21-30

Народ не волнуйтесь, риск дело благородное, бинарка сработала как надо, дала +65% к депозиту, а на форексе лонг по евробаксу продолжаю держать...

 
Пара в коррекционном канале  (просматривается 5-ти импульсное движение ) , уровень 38,2 фибо (3000) протестирован неоднократно  ,  несколько вариантов развития а) коррекция  в) рост .  
