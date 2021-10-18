FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 172
Да ничего страшного. Привет.
Привет.
В обед буду на связи, надеюсь ответишь ? есть вопрос ....
Часов до 3 по Москве дома, потом гулять с мелким пойду.
Но отвечу сегодня точно.
Кручу, верчу, обмануть хочу...
Бешанинка...
Как и предполагал выше на скрине, после отбития на север.
Оооо, масть поперла...
да. что-то последние дни всё по фен-шую идет...и куда кукл смотрит...или откармливает... потом забивать начнет особо ретивых...
EUR/USD Только набираем лонг, завтра к вечеру будет высоко...)
Я еще и на бинарах суточный опцион на рост взял по евробаксу с исполнением завтра в 21-30
Народ не волнуйтесь, риск дело благородное, бинарка сработала как надо, дала +65% к депозиту, а на форексе лонг по евробаксу продолжаю держать...