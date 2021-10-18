FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 322

Renat Akhtyamov:

рейтинг сигналов посмотри

попереключай МТ4, МТ5

нонсенс...

Да конечно, это две очень большие разницы...и вот это больше всего внушает...и потому наверно, так неохотно народ переходит на МТ5...ну всё вроде одинаково... у меня на МТ5 теже сделки...всё вроде так и идет по набору профита, но есть какой-то неуловимый нюанс успеха что ли...или даже какой-то надежности...тут надо мерить какими-то другими мерками что ли... 

 
Aleksandr Klapatyuk:

В завтра с чистого листа.

с другой валютой ну только на мт5. мт4 я уже забыл и не хочу вспоминать 


В нашей работе ничего нельзя забывать/терять...нужно обязательно вести записи анализа каждого прибыльно убыточного момента, каждую загогулину, каждый поворот, да что там поворот - "каждый чих с рынка надо учитывать"... а иначе нам удачи не видать...))

 

Закрыл позицию sell eur/gbp c убытком -8.49 открыл позицию buy eur/gbp

Закрыл позицию buy gbp/usd c убытком -3.57 открыл позицию sell gbp/usd


сигнал в верх рядом - рискну пока вниз GBPUSDH2

GBPUSDH2

в архиве все индикаторы и советники 

и шаблон графика. всё из кодобазы 

Файлы:
MQL5.zip  102 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

сигнал в верх - так и не появился

но был тренд медвежий. и я не прогадал GBPUSDH2


 

хорошо придумал - своего рода дневник получается с анализом качества сигналов...открой тогда свою ветку и назови лига торговых сигналов  Aleksandr Klapatyuk...а то здесь уже другим места не остается...))

 
Сергей Криушин:

хорошо придумал - своего рода дневник получается с анализом качества сигналов...открой тогда свою ветку и назови лига торговых сигналов  Aleksandr Klapatyuk...а то здесь уже другим места не остается...))

+1

Сергей Криушин:

хорошо придумал - своего рода дневник получается с анализом качества сигналов...открой тогда свою ветку и назови лига торговых сигналов  Aleksandr Klapatyuk...а то здесь уже другим места не остается...))

Да я всё. больше не буду.

Всё что хотел показать - да и себе объяснить.

вроде всё понимаешь - а делаешь всё на оборот.

Всем Удачи! 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Да я всё. больше не буду.

Всё что хотел показать - да и себе объяснить.

вроде всё понимаешь - а делаешь всё на оборот.

Всем Удачи! 

да не обижайся...а делай всё против наоборот...вот точно говорю открой ветку и мастери там и советники и сигналы...у тебя хорошо получается, а со временем с приходом большего опыта будет еще лучше...и нард потянется даже ради любопытства...

 
Aleksandr Klapatyuk:

Да я всё. больше не буду.


Всем Удачи! 

Не обижайтесь.

Многие кто здесь пишут торгуют на реале, для некоторых это источник дохода. Шум здесь не нужен.

И вам удачи.

 
Nikolai Krylov:

Не обижайтесь.

Многие кто здесь пишут торгуют на реале, для некоторых это источник дохода. Шум здесь не нужен.

И вам удачи.

+++
