FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 322
рейтинг сигналов посмотри
попереключай МТ4, МТ5
нонсенс...
Да конечно, это две очень большие разницы...и вот это больше всего внушает...и потому наверно, так неохотно народ переходит на МТ5...ну всё вроде одинаково... у меня на МТ5 теже сделки...всё вроде так и идет по набору профита, но есть какой-то неуловимый нюанс успеха что ли...или даже какой-то надежности...тут надо мерить какими-то другими мерками что ли...
В завтра с чистого листа.
с другой валютой ну только на мт5. мт4 я уже забыл и не хочу вспоминать
В нашей работе ничего нельзя забывать/терять...нужно обязательно вести записи анализа каждого прибыльно убыточного момента, каждую загогулину, каждый поворот, да что там поворот - "каждый чих с рынка надо учитывать"... а иначе нам удачи не видать...))
Закрыл позицию sell eur/gbp c убытком -8.49 открыл позицию buy eur/gbp
Закрыл позицию buy gbp/usd c убытком -3.57 открыл позицию sell gbp/usd
сигнал в верх рядом - рискну пока вниз GBPUSDH2
в архиве все индикаторы и советники
и шаблон графика. всё из кодобазы
сигнал в верх - так и не появился
но был тренд медвежий. и я не прогадал GBPUSDH2
хорошо придумал - своего рода дневник получается с анализом качества сигналов...открой тогда свою ветку и назови лига торговых сигналов Aleksandr Klapatyuk...а то здесь уже другим места не остается...))
+1
Да я всё. больше не буду.
Всё что хотел показать - да и себе объяснить.
вроде всё понимаешь - а делаешь всё на оборот.
Всем Удачи!
да не обижайся...а делай всё против наоборот...вот точно говорю открой ветку и мастери там и советники и сигналы...у тебя хорошо получается, а со временем с приходом большего опыта будет еще лучше...и нард потянется даже ради любопытства...
Да я всё. больше не буду.
Всем Удачи!
Не обижайтесь.
Многие кто здесь пишут торгуют на реале, для некоторых это источник дохода. Шум здесь не нужен.
И вам удачи.
