FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 320
во вроде пошол загон овец
Пока эту толпу загонишь - месяц пройдет...вот кинулись все врассыпную, которые в биток, а которые в золоте прячутся - паника просто невообразимая, да еще конец месяца...((
+ еще и рублевые выкупают по любой цене - своего рода отличная тихая гавань получилась... да еще с неплохой прибылью...))
https://ru.investing.com/analysis/article-200255919
Биток для меня табу, там только физики. Толпа моему анализу не поддается )))
пока риск - оправдывает себя EURAUDM5
Куда красивые кнопки пропали... и трала что-то не видать... да и лот 0.09 как-то ни о чем - тогда уж лучше ровно 0.1 и считать легче...и как по мне М5 вообще страх божий - на Н1 все прекрасно видно куда и зачем...
ВСе гурычи говорят: надо всегда ходить против толпы...и будет тебе счастье...)) а сами то наверно ходят по толпе, а не против...тоже конспирология своего рода...)))
Вы про эти кнопочки ? что бы не мешали их можно и спрятать в настройках советника
а трал ещё рано. хочу больше 😄
А не знал - все собираюсь их как-то отдельно на все советники поставить, или хотя бы ту, что кроет только профит - руки всё никак не доходят вытащить эту кнопку в общее стоило...)))
эт точно...толпе много не надо - кинуть камень раздора и перебьют сами друг друга...