FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 320

5drakon:
во вроде пошол загон овец

Пока эту толпу загонишь - месяц пройдет...вот кинулись все врассыпную, которые в биток, а которые в золоте прячутся - паника просто невообразимая, да еще конец месяца...((

+ еще и рублевые выкупают по любой цене - своего рода отличная тихая гавань получилась... да еще с неплохой  прибылью...))

 

https://ru.investing.com/analysis/article-200255919

Форекс станет следующим рубежом торговой войны
  • 2019.06.25
  • ru.investing.com
Стин Якобсен: анализ рынка Форекс, включая Фьючерс на индекс USD, США 10-летние. Свежая аналитика Форекс на Investing.com
 
Сергей Криушин:

Пока эту толпу загонишь - месяц пройдет...вот кинулись все врассыпную, которые в биток, ...

Биток для меня табу, там только физики. Толпа моему анализу не поддается )))

 
Aleksandr Klapatyuk:

пока риск - оправдывает себя EURAUDM5


Куда красивые кнопки пропали... и трала что-то не видать... да и лот 0.09 как-то ни о чем - тогда уж лучше ровно 0.1 и считать легче...и как по мне М5 вообще страх божий - на Н1 все прекрасно видно куда и зачем...


 
Nikolai Krylov:

Биток для меня табу, там только физики. Толпа моему анализу не поддается )))

ВСе гурычи говорят: надо всегда ходить против толпы...и будет тебе счастье...)) а сами то наверно ходят по толпе, а не против...тоже конспирология своего рода...)))

[Удален]  
Сергей Криушин:

Куда красивые кнопки пропали... и трала что-то не видать... да и лот 0.09 как-то ни о чем - тогда уж лучше ровно 0.1 и считать легче...и как по мне М5 вообще страх божий - на Н1 все прекрасно видно куда и зачем...


Вы про эти кнопочки ? что бы не мешали их можно и спрятать в настройках советника 

а трал ещё рано. хочу больше  😄

EURAUDM5

Aleksandr Klapatyuk:

Вы про эти кнопочки ? что бы не мешали их можно и спрятать в настройках советника 


А не знал - все собираюсь их как-то отдельно на все советники поставить, или хотя бы ту, что кроет только профит - руки всё никак не доходят вытащить эту кнопку в общее стоило...)))

 
Сергей Криушин:

ВСе гурычи говорят: надо всегда ходить против толпы...и будет тебе счастье...)) а сами то наверно ходят по толпе, а не против...тоже конспирология своего рода...)))

 
Тем временем фунтик потихоню скребет на юг - может хоть что-то даст заработать сегодня...))
 
Nikolai Krylov:

эт точно...толпе много не надо - кинуть камень раздора и перебьют сами друг друга...

