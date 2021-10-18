FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 278
Ничего так евро за сегодня. И что это было?
индекс доллара падает, что-то растет против доллара, а что-то не очень.
Только не кому не говорите 🙊
на данный момент
спустя время
Я часто смотрю здесь с высшим образованием. Государство дало - и они играют в казино. нет, чтобы поднять страну - стрелять
Всем привет. По цене 1,1168 сделка на бай. Цель, район 1,17.
Половина сделки закрыта, остальная в БУ.
Сделка совершена в бай по цене 1,2647. Половина сделки закрыта, остальное в БУ.
Предположительно цель 1,2950
Моя игра
7.07