Ничего так евро за сегодня. И что это было?
 
Ничего так евро за сегодня. И что это было?

индекс доллара падает, что-то растет против доллара, а что-то не очень. 

Только не кому не говорите 🙊

Alpari MT5

Я часто смотрю здесь с высшим образованием. Государство дало - и они играют в казино. нет, чтобы поднять страну - стрелять

Всем привет. По цене 1,1168 сделка на бай. Цель, район 1,17.

Половина сделки закрыта, остальная в БУ.


 

Сделка совершена в бай по цене 1,2647. Половина сделки закрыта, остальное в БУ.

 Предположительно цель 1,2950


Моя игра

