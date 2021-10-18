FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 192

Новый комментарий
 
Dmitriy Forex:
Всем привет! Как то всё прям говорит и росте бакса, мало кто хочет его продавать исходя из этого чуется мне что всё будет наоборот. Кто как думает?

Не исключено. Могут подарки нам на пасху устроить )
Фунт топчется который день над уровнем, вроде пробить должен, а не хватает мочи, стопы поцеплял, а не идёт, доллар с канадцем, вроде по рельсам вниз, а ползёт вверх.
Какая то непонятка получается.

 
По евро прошлую сделку держать, так же добавить покупку по Британцу
 
Dmitriy Forex:
Всем привет! Как то всё прям говорит и росте бакса, мало кто хочет его продавать исходя из этого чуется мне что всё будет наоборот. Кто как думает?

С 9 апреля жду когда он уже сдохнет...нефть уже за 74 а он собак драный держится... чифа вон куда загнал...и меня туда же...)))

бедный чифа

загон в преисподню

вот смотрю и думаю отчего такие свопы...за 5 дней 8% откусили...так еще и депо схавают...так можно жить конечно...)) 

 
Франк пошел вниз 
 
Но на уровне 1.01417 остановка, лучше залокировать.
 
Alexxl2008:
Франк пошел вниз 

вроде как дернулся...уже который раз...ждем...поклевка есть...рыба будет...

 
Можно открывать вниз, но про уровень помни, штормить будет до конца месяца
 
Alexxl2008:
Можно открывать вниз, но про уровень помни, штормить будет до конца месяца

Нам шторма не помеха...нас штормят...но мы крепчаем...))

 

Ну и ладно...


 
По ходу на фунте с долларом рельсы нарисовались, максимум до 2896.
К чему бы это ?
может решили таки, по быстрячку закрыть цель на 2920 ?
1...185186187188189190191192193194195196197198199...579
Новый комментарий