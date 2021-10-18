По ходу на фунте с долларом рельсы нарисовались, максимум до 2896.

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 192
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет! Как то всё прям говорит и росте бакса, мало кто хочет его продавать исходя из этого чуется мне что всё будет наоборот. Кто как думает?
Не исключено. Могут подарки нам на пасху устроить )
Фунт топчется который день над уровнем, вроде пробить должен, а не хватает мочи, стопы поцеплял, а не идёт, доллар с канадцем, вроде по рельсам вниз, а ползёт вверх.
Какая то непонятка получается.
Всем привет! Как то всё прям говорит и росте бакса, мало кто хочет его продавать исходя из этого чуется мне что всё будет наоборот. Кто как думает?
С 9 апреля жду когда он уже сдохнет...нефть уже за 74 а он собак драный держится... чифа вон куда загнал...и меня туда же...)))
вот смотрю и думаю отчего такие свопы...за 5 дней 8% откусили...так еще и депо схавают...так можно жить конечно...))
Франк пошел вниз
вроде как дернулся...уже который раз...ждем...поклевка есть...рыба будет...
Можно открывать вниз, но про уровень помни, штормить будет до конца месяца
Нам шторма не помеха...нас штормят...но мы крепчаем...))
Ну и ладно...
К чему бы это ?
может решили таки, по быстрячку закрыть цель на 2920 ?